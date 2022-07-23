سحر خلطة الخميرة المعجزة للتفتيح الفورى للبشرة والاماكن الحساسة وانسى سواد السنين فى دقيقتين للعرايس وبدون تكاليف

سحر خلطة الخميرة المعجزة للتفتيح الفورى ، خلطة الخميرة لتنظيف البشرة وتفتيحها هي ما تستخدمينه إذا كنتِ تبحثين عن الثقة بالنفس وعن إطلالة جذابة، وإذا كنتِ عروس وتريدين التميز والإحساس بالثقة والتخلص من كافة بقع الجلد أو أثار الحبوب والتخلص أيضًا من الأماكن الداكنة والتصبغات والتخلص من كافة مشاكل البشرة، تبحث المرأة دائمًا عن كل الطرق التي توصلها للجمال الذي تحلم به وأيضًا لتشعر دائمًا بالثقة بالنفس لذلك أتينا إليكِ جميلتي بأهم وصفة والأكثر فاعلية لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وإزالة كافة اسمرار البشرة الذي تعاني منه العديد من السيدات فقط، لذلك اتبعي الخطوات التالية.

سحر خلطة الخميرة المعجزة للتفتيح الفورى

تعد الخميرة من أكثر المواد الطبيعية تأثيرًا على تفتيح البشرة وإزالة الكلف وأثار الحبوب والاسمرار والأكثر أمانًا ضمن طرق التبييض التي تتجه إليها السيدات وبعيدة كل البعد عن منتجات مستحضرات التجميل التي تسبب ضرر بالغ للبشرة مع كثرة الاستخدام.

مكونات وصفة الخميرة لتفتيح الجسم

3 ملاعق كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

3 ملاعق من عصير الليمون ويمكن تقليل الكمية أو الاستغناء عنها.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

3 ملاعق كبيرة من اللبن.

2 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير وصفة الخميرة لتفتيح المناطق الحساسة والجسم

أولا عليكِ غسل المناطق الداكنة التي تريدين تفتيحها ثم تجفيف الجلد بعناية.

بعد خلط المكونات السابقة ضعي طبقة من هذا الخليط على الجلد لمدة نصف ساعة تقريبًا أو حتى جفاف الماسك على الجلد.

قومي بفرك الخليط بشكل حركات دائرية لكي يزيل كافة آثار الجلد الميت والاسمرار المتراكم على الجلد.

عليكِ شطف الجلد بماء فقط دون استخدام سائل استحمام أو غسول للجسم.

الآن قومي بتمرير قطعة ثلج على البشرة لغلق مسام الجلد مرة أخرى.

عليك تنفيذ هذا الروتين أسبوعيا لكي تحصلي على نتائج أفضل وأيضًا للوقاية من اسمرار البشرة مرة أخرى.

نصائح للوقاية من اسمرار البشرة

وإليك بعض النصائح لكيفية الوقاية من هذا: