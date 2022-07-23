نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعداد بيتزا التونة الشهية بمكونات متوفرة في المنزل وبمذاق لذيذ للغاية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بيتزا التونة ، تعد من ألذ أنواع التونة وأسهلها في التحضير، كما أن التونة تدخل في إعداد العديد من الوصفات وبيتزا التونة هي ألذ هذه الوصفات على الإطلاق، كما أنها موفرة في الوقت فيتم إعدادها بشكل أسرع من بيتزا اللحم التقليدية لعدم الحاجة إلي طهي اللحم أولا.
كما يمكن إضافة العديد من أنواع الخضار المرغوب فيها لزيادة القيمة الغذائية كالمشروم أو الجزر، كما لا تقتصر الإضافات على إضافة الخضار فقط بل يمكن تغيير نوع الدقيق واستخدام دقيق الحبة الواحدة للتقليل من كمية الكربوهيدرات، كما يوجد أنواع بيتزا عديدة يمكن تجربة إعدادها في المنزل مثل الميني بيتزا وسنتعرف من خلال موقع ثقفني فيما يلي على طريقة صنع بيتزا التونة.
مكونات بيتزا التونة
تتميز أنواع البيتزا عمومًا بتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن البيتزا من الوصفات التي لا تتقيد بمكونات معينة أو غير قابلة للتغيير بل يمكن إعدادها ببواقي الطعام من خضار أو لحم أو جبن، وفيما يلي سنتعرف على مكونات بيتزا التونة ومكوناتها كالتالي:
أولًا مكونات العجينة
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- ربع كوب زيت.
- نصف كوب زبادي.
- ملعقتين كبار حليب بودر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من السكر.
- رشة من الملح.
- ماء حسب الطلب.
ثانيًا مكونات الصلصة
- حبتين طماطم.
- ملعقتين ونصف من الصلصة.
- فص ثوم مفروم.
- نصف ملعقة كبيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- رشة فلفل أسود.
- نصف ملعقة كبيرة زعتر.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف كوب من الماء.
ثالثًا مكونات الحشو
- كمية مناسبة من التونة.
- ملعقتين من شرائح الفلفل الرومي.
- ملعقة من شرائح الفلفل الحار (اختياري).
- ملعقتين من شرائح البصل.
- ثلاث ملاعق كبار من شرائح الزيتون المخلل.
- كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
- ملعقة من صلصة البيتزا.
- ملعقتين من الزيت.
طريقة التحضير
يتم تحضير هذا النوع من البيتزا بطريقة بسيطة للغاية ويمكننا استخدام العجان الكهربائي لتوفير الوقت والجهد، وفيما يلي سنتعرف على طريقة عمل بيتزا التونة وهي كالتالي:
- اولا نقوم بإعداد العجينة فنقوم بخلط الزبادي وجميع المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا.
- ثم نقوم بإضافة الزيت ونضيف الماء حسب الطلب حتي نحصل على عجينة بقوام ناعم ومتماسك وغير ملتصق بالأيدي.
- ثم نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستك ونتركها جانبا حتي تختمر لمدة ٤٠ دقيقة.
- وفي هذه الأثناء نقوم بإعداد صلصة البيتزا، فنقوم بخلط جميع مكونات صلصة البيتزا بواسطة الخلاط حتي تمتزج وتتجانس جيدا.
- ثم نقوم بوضع الصلصة على النار حتي تغلي وتطهي جيدا.
- ثم نرفع الصلصة من على النار وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونفرد عليها العجينة بسمك رقيق أقل من ١سم، ثم نحدث في العجينة ثقوب بواسطة خلة الأسنان أو الشوكة.
- ثم نقوم بإضافة الصلصة ونوزعها جيدا بشكل متساوي على عجينة البيتزا.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع مكونات الحشوة مع بعضهم البعض ونوزعهم فوق الصلصة بشكل متساوي.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وبعدما يسخن جيدا نقوم بإدخال البيتزا على الرف الأوسط لمدة ١٥ دقيقة.
- وبعدما تتم تسويتها نخرج الصينية من الفرن.
- ثم تقدم بيتزا التونة وهي ساخنة في طبق التقديم وبالهنا والشفاء.
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