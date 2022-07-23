نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك الدلكة المغربية الرهيبة لتفتيح البشرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الدلكة المغربية الرهيبة من أقوي الدلكات المشهورة التي تعمل على تفتيح وتنعيم الجسم والحصول على جسم مثالي ومشدود، وهنا سوف نقوم بتحضير هذه الدلكة بشكل سهل وبسيط في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كما تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان منها الصابون المغربي والسدر والحناء ومكونات آخرى، حيث تبحث العروس عن دلكه سحرية تعمل على تفتيح وتنعيم البشرة والحصول على جسم رائع وجذاب بمكونات طبيعية دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية ضارة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير الدلكة المغربية الرهيبة لتفتيح وتنعيم الجسم في المنزل.

مكونات عمل الدلكة المغربية

تحتوي الدلكة المغربية على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة للحصول على جسم مثالي ولامع خالي من العيوب هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

القليل من زيت اللوز المر.

كمية من السدر المطحون.

القليل من الطحينة.

زبدة الشيا.

صابون مغربي.

حناء مطحونة.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير الدلكة المغربية مثل الجاهزة والحصول على بشرة شبابية ونقية خالية من العيوب يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء صغير ونقوم بخلط كمية من السدر المطحون، ثم نضيف إليها الصابون المغربي المبشور مع التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز المر وكمية من ملح الحليب ونخلطهم بشكل جيد حتى تذوب المكونات. ثم نضيف زبدة الشيا مع التقليب حتى نحصل على عجينة طرية، بعد ذلك نضع الدلكة في علبة نظيفة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الدلكة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بملأ الحمام بالبخار ثم نبلل الجسم بالماء الدافئ، بعد ذلك نقوم بإضافة الحناء والطحينة على الدلكة.

بعد ذلك ندهن جميع أجزاء الجسم بالدلكة، ثم نتركها على الجسم لمدة ١٥ دقيقة ثم نفركها بليفة بحركة دائرية لمدة دقائق.

ثم نغسل الجسم بالماء الدافئ وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة ورائعة مع تكرار هذه الدلكة لعدة مرات للحصول على النتائج المرغوبة.

كريم زبدة الشيا لترطيب البشرة

سوف نحضر كريم زبدة الشيا لترطيب البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-