طريقة عمل السمك السنجاري في الفرن بالخلطة الخضروات احلي من المطاعم بطريقة صحية وخفيفة

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طريقة عمل السمك السنجاري في الفرن من أحلى وأخف الطرق لتحضيره لعمل السمك، هناك الكثير من الأمهات التي تعاني من أن أطفالها لا يحبون تناول السمك بالطرق التقليدية مثل المشوي والمقلي ولذلك تحرص الأمهات على التنوع في تحضير السمك، ومن أكثر الوصفات اللذيذة جداً لعمل السمك هي السمك السنجاري في الفرن فهذه الطريقة مميزة جداً ومفيدة جدا وهذا لأن تتبيلتها تتكون من الخضروات مثل الجزر والفلفل الألوان والبصل كما أن هذه الطريقة لا تحتاج إلى مواد دهنية كثير وهذا ما يجعل السمكة خفيفة جدا. السمك السنجاري في الفرن المكونات كيلو سمك كبير الحجم النوع المفضل.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

حبة من الطماطم المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشور.

كوب من الفلفل الألوان المقطع شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

حبة من الفلفل الأحمر الحار المقطع مكعبات صغيرة.

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة

معلقة كبيرة كمون.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

3 معالق زيت.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة عمل السمك السنجاري في الفرن أولا لابد أن يكون حجم السمك المستخدم كبير أو متوسط الحجم لكى نستطيع حشو التتبيلة.

نأتي بالسمك ونقوم بتنظيفه وغسله جيدا من الداخل والخارج بالماء والملح والليمون.

ثم نقوم بفتح السمك من الظهر من الرأس إلى الذيل ليكون مفرود لكي نضع الحشوة.

نوزع القليل من الملح والفلفل الأسود ورشة من الزيت على السمك من الداخل والخارج.

ثم نقوم بوضع السمك في الصينية.

بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضيف 3 معالق من الزيت وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع البصل المفروم.

نقلب البصل على نار متوسطة حتى يذبل ثم نضيف الثوم المفروم والجزر المبشور.

نقلب هذه الخضروات مع بعضهم ثم نضيف الفلفل الألوان و الفلفل الأحمر الحار.

نخلط المكونات جيد مع بعضهم حتى يمتزجا.

نرفع الطاسة من على النار ونقوم بوضع الطماطم المقطعة و عصير الليمون والكزبرة والكمون.

نقلب المكونات ونضيف الملح والفلفل الأسود و الكمون والكزبرة، ونخلطهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بتغليف السمكة بورق الزبدة ثم ورق الألمونيوم.

نوزع خليط الخضروات على كل السمك.

ثم نأتي بشرائح الليمون ونقوم برصها على السمك.

ندخل السمك السنجاري في الفرن ويكون ساخن جداً على درجة حرارة 200 درجة.

يترك في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يتم تسوية السمكة.

نخرج السمك السنجاري من الفرن ويقدم ساخنا بجانب الارز الصيادية والسلطات وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك السنجاري في الفرن بالخلطة الخضروات احلي من المطاعم بطريقة صحية وخفيفة - ثقفني

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