نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا والقرنفل لتبييض البشرة في 5 دقائق ستبدين أصغر سنًا عن عمرك الحقيقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد النشا من المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة وشد التجاعيد وإزالة الخطوط التعبيرية ومنح البشرة النضارة والنعومة، كما أن القرنفل له فوائد عديدة فى تفتيح البشرة وتنعيمها، ومن ثم سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة سحرية بمكونين النشا والقرنفل لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بها.

خلطة النشا والقرنفل لتفتيح البشره

المكونات

معلقة نشا كبيرة.

عشر حبات من القرنفل.

تحضير وصفة القرنفل والنشا لتبييض البشرة

نضع حبات القرنفل فى قدر به ماء ونضعه على النار حتى يغلى.

ثم نقوم بتصفية ماء القرنفل ونتركه يبرد.

فى وعاء صغير نضع النشا وماء القرنفل تدريجيا حتى الحصول على عجينة مثل قوام الكريم.

نضع الخليط على بشرة نظيفة وجافة ونترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نفرك الماسك من على البشرة لمدة دقيقة بحركات دائرية، ثم يغسل بالماء ونضع تونر لإغلاق المسام.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها واعطاء البشرة النضارة والتفتيح الطبيعى، لإحتوائها على مكونين يعملان على القضاء على اسمرار البشرة والتصبغات الناتجة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

طريقة تحضير وصفة أخرى النشا والقرنفل لتبييض البشرة

هذه الوصفة من اسهل الوصفات التى تستخدم فى تفتيح البشرة وتوحيد لونها وعلاج الاسمرار والغمقان الموجود فى الوجه والرقبة، لإحتوائها على القرنفل الممتاز فى تفتيح وتوحيد لون البشرة.

مكونات وصفة القرنفل والنشا فى تفتيح البشرة

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين كبار من القرنفل.

ربع كوب حليب للعجن.

عصير نصف ليمونه.

خلطة النشا والقرنفل لتبييض البشرة

نحضر الكبة الكهربائية ونقوم بطحن اعواد القرنفل إلى أن نحصل على باودر القرنفل.

نضع معلقة كبيرة من مسحوق القرنفل ومعلقة كبيرة من النشا وعصير الليمون ونضع الحليب تدريجياً للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نضع المكونات على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نغسل الوجه بالماء، ثم نضع ماء الورد لغلق المسام.

هذه الوصفة سوف تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار والغمقان الموجود بالبشرة، ويمكن تخزين مسحوق القرنفل فى زجاجه معقمة و محكمه لحين الاستخدام.

يعد القرنفل من الوصفات الممتازة فى تفتيح البشرة وعلاج البثور السوداء والندبات، لانه يحتوى على فيتامينات ومعادن تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أن النشا من المكونات الطبيعية التى تكسب البشرة اللمعان والنعومة والنضارة الطبيعية، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفات طبيعية القرنفل والنشا لتفتيح البشره وتوحيد لونها.