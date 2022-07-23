خلطة زيوت طبيعية مضادة للتجاعيد ومرطبة للبشرة

خلطة الزيوت الطبيعية ، هذه الوصفة عبارة عن مجموعة من خليط الزيوت الطبيعية الفعالة في شد البشرة وإزالة التجاعيد، فهذا المزيج يحتوي بالأساس علي زيت الورد المسكي وزيت زهرة الربيع المسائية فهي زيوت طبيعية غنية عن التعريف نظراً لمدي أهميتها للعناية بالبشرة، تعالج حب الشباب وتعمل علي محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة في البشرة، وتعتبر هذه الوصفة من أقوي الوصفات الطبيعية التي تعالج الكثير من المشاكل الجلدية مثل الكلف والنمش والبثور السوداء وحب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة، تبحث دائماً السيدات والفتيات عن وصفات طبيعية غير ضارة لتفتيح ولترطيب لذلك ننصح باستخدام هذه الوصفة السحرية، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل خلطة الزيوت الطبيعية للبشرة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل خلطة الزيوت الطبيعية

هناك مجموعة من الزيوت تتكون منها هذه الوصفة وهي كالتالي:-

5 ملل من زيت نواة المشمش.

8 ملل من زيت نبات الورد المسكي.

3 قطرات من الزيت الأساسي للخزامي.

3 ملل من زيت النباتي لزهرة الربيع المسائية.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا هذا أبسط وأسهل الخطوات لتحضير خلطة الزيوت الطبيعية وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بإحضار زجاجة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق، ويتم خلط المكونات فيها وترج جيداً قبل الاستخدام. بعد ذلك يتم غسل البشرة جيداً بالماء الدافئ، ثم يتم دهن الوجه كل ليلة يومياً قبل النوم من الخليط، ثم يغسل الوجه في الصباح بالماء البارد. تكرر الوصفة يومياً قبل النوم لمدة شهر كامل وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد زيت الورد المسكي للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً لزيوت الطبيعية سوف نذكر لكم بعضها وهي كما يلي:-

يساعد علي تجديد وتغذية البشرة.

يقلل من ظهور الندبات ويمنع الشيخوخة.

يمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

يعطي البشرة ملمسا ناعماً كالحرير.

يساعد البشرة علي الاحتفاظ بالماء داخلها وبالتالي تغذية الجلد.

يساعد علي ترطيب البشرة بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات التي يحتوي عليها.

يعد فعالاً لمحاربة شوائب البشرة مثل البقع الصبغية وندبات حب الشباب.

يساعد علي منح البشرة الشباب والنضارة كما يعمل علي توحيد لونها.

فوائد زيت نواة المشمش للبشرة

هناك فوائد كثيرة له وهي كالتالي:-

يعالج حب الشباب وأثاره. كما أنه يساعد في ترطيب البشرة ويحافظ علي صحتها. يزيد من مرونة البشرة ويعمل علي تأخير شيخوخة البشرة. كما أنه يستخدم في علاج الأكزيما والالتهابات الجلدية. يساعد علي احتفاظ البشرة بمرونتها وصفائها لاحتوائه علي فيتامين E. كما أنه يقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد وخشونة البشرة. يساعد علي إصلاح التلف الناتج عن الأشعة الفوق البنفسجية.

فوائد زيت زهرة الربيع المسائية للبشرة

هناك بعض الفوائد المهمة للبشرة وهي كالتالي:-