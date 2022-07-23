نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للقشرة مع خلطة الملح السحرية لإزالة القشرة في يومين في المقال التالي

يعتبر الملح هو أحد العناصر الطبيعية التي يكون متعدد الاستخدامات وقد استخدمه كمستحضر تجميلي لعلاج مشكلات الشعر، حيث يعاني الكثير من الفتيات من وجود القشر بفروة الرأس وهي من أهم المشكلات المزعجة التي تتسبب في تقصف الشعر وعدم نموه بالشكل السليم، ويمكن استخدام الملح في علاج قشرة الشعر فهو له علاج سحري فعال في القضاء علي القشرة. علاج القشرة بالملح المقادير استخدام ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام. طريقة الاستخدام نضع ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام في إناء صغير لاستخدامه ثم نقوم بوضع قليل من الملح على فروة الرأس مباشرة مع مراعاة أن يكون الشعر جاف بشكل تام.

نترك الملح على فروة الرأس لمدة ثلاث دقائق ثم نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر. خلطة الملح والشامبو المقادير إحضار نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الشامبو المناسب لنوع الشعر. طريقة الاستخدام نمزج ملعقة كبيرة من ملح الطعام في بولة صغيرة ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من الشامبو ونخلطهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

نبدا في دعك فروة الرأس بشكل جيد باستخدام الأصابع بحركات دائرية وندعمها من الجذور حتى نعمل على ازالة القشرة من الشعر بشكل نهائي.

نغسل الشعر جيدا بالماء البارد ونغسلها نفس نوع الشامبو المستخدم في الخلطة.

نضع مقدار مناسب من البلسم على الشعر مع ملاحظه عدم ملامسه البلسم فروة الرأس.

يجب استخدام الخلطة على الاقل من مرتين الى ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة ملح البحر وزيت الزيتون وعصير الليمون المقادير ملعقتين كبيرتين من ملح البحر.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. طريقة الاستخدام نخلط في وعاء صغير جميع مكونات الخلطة مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نقوم بترطيب الشعر ثم نضع الخلطة على الشعر مع تدليك فروة الرأس باستخدام الأصابع وعمل حركات دائرية.

تترك الخلطة على الشعر لمدة على الاقل خمس دقائق ثم نغسل الشعر جيدا.

استخدم البلسم لترطيب الشعر بدون ملامسة فروة الرأس.

نكرر استخدام خلطة الملح على الأقل ثلاث مرات من كل أسبوع حتى نحصل على نتيجة مذهلة. تعتبر القشرة هي العدو الوحيد الذي يهاجم الشعر ويسبب له العديد من المشكلات مثل تلف الشعر وتقصفه وحدوث الهيشان بشكل ملحوظ، وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام بعض الكريمات او استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر ببصيلة الشعر، وتبحث عن استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تستطيع من خلالها علاج القشرة بشكل نهائي ومنها استخدام الملح كمكون طبيعي. عمر شويل - جدة قولي وداعاً للقشرة مع خلطة الملح السحرية لإزالة القشرة في يومين - ثقفني

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