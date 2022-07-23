نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة النشا ولبان الذكر: لشد البشرة وإزالة التجاعيد في أقل وقت وتحدي2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة النشا ولبان الذكر , التي تعد أقوي المعجزات التي تساعد في شد البشرة وإزالة النمش وإزالة التجاعيد من الوجه, ولديه أمكانيات رهيبة وفعالة في جميع المجالات, ويحتوي لبان الذكر علي مواد صمغية وزيوت طيارة, وأيضا يحتوي علي فوائد عديدة ويستخدم في جميع المشاكل الصحية والجمالية, ويعد كريم لبان الذكر مشهور جدا في شد البشرة, ويشتهر عمله في كل منزل بمكونات بسيطة للغاية وطريقة تحضير سريعة جدا, ويمكن عمل كريم لبان الذكر بأكثر طريقة لتفتيح البشرة أو مشروب لبان الذكر للصحة جيدا, سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة النشا ولبان الذكر لشد البشرة ومعجزة في إزالة التجاعيد بطريقة مضمونة2022.
مكونات عمل معجزة النشا ولبان الذكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد فوري وتحدي
سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير هذه المعجزة الرهيبة في شد البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالاتي:-
- ملعقتين من النشا.
- كوب من لبان الذكر.
- كوب ونصف ماء مغلي.
- ملعقتين من كريم مرطب.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الوصفة في وقت قصير والحصول علي نتائج رهيبة من أول استخدام للكريم بفضل الله وهي كالتالي:-
- نحضر إناء ونصع فيه لبان الذكر ونضيف عليه الماء المغلي ثم نغطي الوعاء جيدا.
- ثم نتركه لمدة تتراوح من بين يومان إلي ثلاث أيام مش أقل من المدة المذكورة في المقال للحصول علي أفضل نتائج.
- ثم نصفي الماء المنقوع بها لبان الذكر في إناء أخر ونضع عليه كريم مرطب ونقلب المكونات جيدا.
- ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط متجانس وناعم وجاهز للاستخدام ويساعدكم بشكل فوري علي شد البشرة.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة والحصول علي نتائج رهيبة بفضل الله وهي كما يلي:-
- نستخدم الكريم وبشكل مباشر على الأماكن التي يوجد بها سواد في سواد حتي نتخلص منها.
- ثم نقوم بتدليك الأماكن جيدا وبشكل طبيعي لمدة 5 دقائق لتنشطي الدورة الدموية في المكان المطلوب شدة.
- لا تنزعج من رائحة الكريم القوية جدا وسوف تختفي بشكل طبيعي بعد مرور القليل من الوقت.
- نكرر استخدام كريم لبان الذكر كل يوم لمدة أسبوع أو أكثر حتي تحصلين علي النتيجة المطلوب.
- مع التكرار لشد الشبرة والجسم خلال شهر فقط وستلاحظين الفرق واضح جدا.
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