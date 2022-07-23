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ورق العنب طبق شهي يعشقه الكثير من الاشخاص حول العالم ومذاقه رائع ولذيذ، سيدات كثيرة تعتبر ان عملية لف ورق العنب صعبه وتحتاج جهد كثير ولكن في هذا المقال سنعرض لكي طريقه سهله ومريحه للف ورق العنب، تقومي بلف العديد من اوراق العنب في نفس الوقت. طريقة محشى ورق العنب: المكونات: ورق عنب. ارز. بصل. مرقة دجاج. شوربة. عصير طماطم. بقدونس، كزبرة، شبت مفرومين. ملح، فلفل اسود، بهارات، كمون، كزبرة ناشفه. طريقة تحضير محشى ورق العنب: نحضر اناء به ماء وملعقة زيت ونضعه على النار وننتظر حتى يغلى ثم نضع ورق العنب لثواني حتى يصبح لين ونخرجه من الماء ونضعه في مصفى ونتركه حتى يبرد.

على الجانب الاخر نحضر وعاء نضع به البصل المقطع ونحمره في الزيت حتى يذبل ثم نضع عصير الطماطم ونتركها حتى تسبك.

في وعاء اخر نضع بصله مبشوره وعليها الملح والفلفل الاسود والبهارات والكمون والكزبرة الناشفة ونخلطهم جيدا ونضع عليهم الارز ونقلب ثم نضع الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء ونقلبهم مع بعضهم البعض حتى يتجانسوا ثم نضع صلصلة الطماطم ونقلب.

نحضر الوعاء الخاص بلف ورق العنب ونضع فيه شرائح طماطم او بصل حتى نتجنب حرق الصف الاول من ورق العنب. طريقة لف ورق العنب بالخلة الخشب: نضع خمس ورقات من ورق العنب على شيء مسطح بجانب بعضهم والجهة الخشنة هي الاعلى التي نضع فيها الحشوة.

نضع القليل من حشوة الارز في منتصف اوراق العنب وتكون قريبة من الاسفل.

نقوم بثني اوراق العنب من الجانبين الايمن والايسر بطول الورقة.

ثم نضع الخلة الخشب في اول الاوراق من الجهة الاسفل ونلف بالخلة الخشب الخمس ورقات في نفس الوقت ثم نقوم برصهم في وعاء طهى ورق العنب، وهذه الطريقة تساعدك على عمل كمية كبيره من ورق العنب في دقائق معدودة وبدون مجهود.

بعد ذلك نضع الشوربة حتى تغطى ورق العنب ونقوم بتفتيت مرقة الدجاج ونضعها على ورق العنب ثم نشعل النار وتكون عالية حتى تقل الماء، بعد ذلك نقوم بتهدئة النار حتى تمام النضج ويقدم بجانب اللحمة او الدجاج. عمر شويل - جدة "مش هياخد في ايدك ثواني" تعالى اقولك أزاي تلفي حلة محشى ورق عنب في خمس دقائق - ثقفني

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