في عشر دقائق.. حضري بيتزا الطاسة الهشه بدون فرن مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل بيتزا الطاسة، لكل عشاق البيتزا الذين يبحثون عن أسهل الوصفات فيمكنك بمكونات سهلة وسريعة إعداد أشهى بيتزا في أقل وقت، تتعدد وصفات البيتزا التي يمكنك الحصول عليها والتمتع بها بشكل رائع، تعد البيتزا من الأكلات الممتعة للغاية التي يعشقها الكبار والصغار والذين يتمتعون بتناولها في أي وقت سواء كوجبة فطار أو غداء وكذلك عشاء، فهي من الأكلات سريعة التحضير ويمكنك إعدادها بأكثر من مذاق فيوجد بيتزا الدجاج وكذلك بيتزا باللحمة المفرومة وكذلك بالبسطرمة وهناك بيتزا بالخضار والتونة وغيرها من الأطعمة الرائعة التي يمكنك تحضيرها في أسرع وقت على البوتاجاز، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا لمعرفة طريقة عمل بيتزا الطاسة.

طريقة عمل بيتزا الطاسة

يمكنك وبكل سهولة تحضير بيتزا الطاسة بشكل سهل وسريع وبمكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كل من مقدار كوب من الدقيق.

مقدار ربع كوب من الزبادي.

رشه ملح وملعقة بيكنج بودر.

ملعقة زيت وكمية ماء مناسبة للعجن.

كوب فلفل رومي مقطع حلقات.

ربع كوب زيتون مقطع حلقات.

كوب سوسيس مقطع حلقات أو بسطرمة أو أي حشوه حسب الرغبة.

مقدار كوب صلصة مكونه من عصير طماطم وفص ثوم وملح وفلفل أسمر وشطه وتترك لتمام النضج.

كوب من الجبنة الموزاريلا.

طريقة إعداد بيتزا الطاسة

يمكنك وبكل سهولة إعداد البيتزا بشكل سهل وسريع وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح وملعقة زيت والزبادي، وتعجن جيداً ويتم إضافة القليل من الماء لحين الحصول على عجينه متماسكة.

ثم يتم تجزأت العجينة إلى أجزاء متوسطة الحجم ويتم فرد كل جزء وفردها جيداً.

يتم إحضار طاسة ومسحها بالزيت وتترك على جنب.

ثم يتم إضافة الصلصة على العجينة بعد فردها والقيام بتوزيع حلقات الفلفل وبعد ذلك الزيتون ثم الحشو على حسب الرغبة.

يتم ثقب العجينة بالشوكة عدة فتحات.

ثم يتم وضعها في الطاسة وتركها على نار هادئة، وقبل نضجها تماماً يتم توزيع الجنبة بشكل متساوي، ثم بعد نضجها يتم وضعها في طبق التقديم.

في الختام فقد تعرفنا على طريقه عمل بيتزا الطاسة وكذلك طريقة تحضيرها وإعدادها بشكل سهل وسريع وذلك للتمتع بأشهى الوصفات وفي أقل وقت وبدون أي مجهود.