خلطة سحرية لتقوية وتكثيف الشعر بالاسبرين بطريقة سهلة والنتيجة رائعة

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عمر شويل - جدة الأسبرين من أهم الحبوب العلاجية ويستخدمه الكثير من الناس، ولكنه يستخدم أيضًا كأحد المواد التي تدخل في الوصفات المختلفة بهدف تكثيف الشعر، وزيادة نموه، فهو يساعد في تغذية فروة الرأس وزيادة تدفق الأكسجين مما يؤدي إلى تعزيز نمو الشعر بشكل سريع ليعطي شكل في النهاية أكثر جمالًا وجاذبية، وسوف نتعرف على طريقة الاستخدام من خلال السطور القادمة.
لا يتوقف استخدام الأسبرين على كونو علاج ومسكن للألم في الجسم، إلا أنه أصبح يدخل في الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر وذلك لأنه يعمل على تكثيف الشعر وتعزيز نموه بشكل سريع كما أنه يمنع تساقط الشعر، وله الكثير من الفوائد الأخري لذلك ينصح بالمداومة على استخدامه للحصول على أفضل نتيجة سريعة.
فوائد الأسبرين للشعر
الأسبرين هو إحدى العقاقير العلاجية، ولكنه له دور فعال أيضًا إذا تم استخدامه على الشعر وله الكثير من الفوائد المختلفة وهي كالآتي:
- الأسبرين له تأثير في تقوية فروة الرأس ومنع تساقط الشعر.
- كما أنه يساعد في منح الشعر الطول بشكل سريع إذا تم المداومة على استخدامه.
- يعزز من نمو الشعر بشكل أسرع وهذا ما يمنح الشعر الكثافة المطلوبة.
وصفة الأسبرين لتكثيف الشعر
يستخدم الأسبرين في عمل ماسك مناسب لجميع انواع الشعر، وهو قد يساعد في تعزيز نمو الشعر وذلك من كونه يعمل على زيادة تدفق دورة الدم في فروة الرأس وهي التي تمنح الشعر الأكسجين والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر حتى ينمو بشكل أفضل، وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:
المكونات
- ٦ حبات من الأسبرين.
- قطرات من المياه.
- شامبو الشعر الخاص.
طريقة التطبيق على الشعر
- قومي بطحن حبات الأسبرين جيدًا حتى تصبح مثل البودرة الناعمه.
- ضعي بودرة الأسبرين في كمية بسيطة من المياه لا تزيد عن ربع كوب.
- قلبي جيدًا المحتوى.
- أضيفي خليط الأسبرين إلى الشامبو المستخدم للشعر.
- رجي عبوة الشامبو جيدًا حتى يختلط الأسبرين بها جيدًا.
- قومي بغسل الشعر بهذا الشامبو مع التدليك المستمر لفروة الرأس أثناء الغسيل ويمكن أن يترك لمدة خمسة دقائق.
- يتم غسل الشعر بعد ذلك جيدًا مع الاستمرار في التدليك استثناء غسل الشعر.
- حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة من تكثيف الشعر بكل سهولة وسرعة لابد من استخدام هذا الشامبو على الشعر مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع الواحد وسوف تلاحظين الفرق خلال فترة بسيطة من المداومة على الاستخدام.
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