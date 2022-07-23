نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير الجبنة الكيري في المنزل خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة والطعم حكاية في المقال التالي
الجبنة من أهم الأكلات التي يفضلها العديد من الناس، ومن أهم أنواع الجبن التي لها شعبية كبيرة ويحبها الكثير من الناس هي الجبنة الكيري، وقد يتم تناولها أما عن طريق ساندوتشات لذيذة كوجبة إفطار، أو يتم استخدامها لعمل اشهى الاكلات والحلويات اللذيذة، ومن خلال متابعتكم لنا الآن سوف نعرض طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل بتكاليف بسيطة وبدون مجهود.
طريقة عمل الجبنة الكيري في المنزل
بوصفة سهلة وخطوات بسيطة يمكنك إعداد الجبنة الكيري في المنزل بعدة مكونات سهل إحضارها ومتوفرة في المنزل وذلك بالطريقة التالية:
المكونات
- مقدار كوب كبير من اللبن.
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملئ ملعقة كبيرة من القشطة الطازجة.
- مكعبان من الجبن الكيري الجاهز.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء صغير عميق، وضعي به كافة المكونات المذكورة.
- أخلطي المقادير معًا بواسطة المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يتم التجانس.
- يرفع الخليط على لهب منخفض إلى أن يتماسك.
- يوضع الخليط في علبة محكمة الغلق ويترك في الثلاجة، حتى يصل لدرجة جيدة من التماسك.
- بعد أن يتماسك الخليط قومي بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة حسب الحاجة قبل الأستخدام.
طريقة الجبنة الكيري باللبن القاطع
لكي سيدتي وصفة سهلة وسريعة يمكنك بها تحضير الجبنة بدون جهد حتى إذا كنتي مبتدئة ستتمكني من إعدادها بالطريقة التالية:
المكونات
- 4 أكواب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- مكعبان من الزبدة.
- ربع كوب من القشطة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
طريقة التحضير
- ضعي كمية اللبن في إناء وإرفعيه على النار.
- أضيفي له الخل قبل أن يصل لدرجة الغليان ليتخثر اللبن.
- إنتظري ظهور تقطعات في اللبن، ويعطيكي قوام الجبن ويتحول لونه.
- قومي بتصفية اللبن بواسطة مصفاة مناسبة لذلك، لتحصلي على قطع الجبن التي تكونت.
- أضيفي كمية الزبدة، القشطة ورشة الملح وقلبيهم جيدًا.
- إتركيها تتماسك ثم قسميها إلى قطع صغيرة ولفيها بورق البلاستيك، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 5 ساعات قبل تقديمها.
- قدمي الجبنة لأطفالك مع نوع الخبز المضل لهم، ويمكنك إدخالها في بعض الوجبات.
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