نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي أحلي بيتي فور في البيت وبمكونات بسيطة وموجودة في المنزل وطعمة أحلي من الجاهز في المقال التالي
الكثير من الأمهات تفصل عمل بعض الحلويات الخفيفة في المنزل وذلك حتى تكون متواجدة في المنزل بشكل دائم ليتم تقدمها اما لأسرتها أو للضيوف، والبيت فور من اجمل الحلويات المميزة والتي يعشقها الكثير بأشكالها المختلفة، وقد جئنا لكم الان بخطوات عمل البيتي فور في المنزل بخطوات بسيطة بدلًا من شرائه تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.
يعتبر البيتي فور من أشهى الحلويات المعروفة والمحبوبة للكثير من الناس سواء كبار أو صغار كما أن البيتي فور يعتبر من أفضل الحلويات الغير مكلفة وذلك لأن مكوناته تعتبر موجودة في كل منزل، وهو حلوى بسيطة التحضير لا تحتاج لمجهود أو وقت طويل ليتم إعداده بالشكل المرغوب فيه، ويهتم الكثير من الناس بعمل البيتي فور في عيد الفطر المبارك كما يمكن أيضًا تجهيزه في اي وقت ليتم تناوله كحلوى لذيذة، والان من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات سهلة لتحضير البيتي فور البيتي اللذيذ.
طريقة عمل البيتي فور في المنزل
بمكونات بسيطة وخطوات سريعة يمكنك تحضير البيتي فور لأسرتك، فقط من خلال إتباع الطريقة التالية:
المكونات
- مقدار ربع كيلو من الدقيق الأبيض.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.
- مقدار ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال المفروم.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر المطحون.
- خمس ملاعق كبيره من الزبدة الباردة.
- عدد 2 بيضة.
طريقة التحضير
- أحضري إناء صغير ضعي فيه البيض، واضيفي إليه ايضًا الفانيليا وقشر البرتقال المبشور، ثم قومي بخلطهم جيدًا حتى يتجانسوا معًا.
- أضيفي السكر على الخليط ثم أعيدي الخلط ليتداخل السكر مع المكونات.
- في إناء أخر كبير ضعي كمية الدقيق واصيفيى إليه البيكينج بودر وقلبي جيدًا، ثم أضيفي خليط البيض ببطئ.
- قومي بخلط جميع المكونات معًا، حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
- أغلقي الإناء بورق الألومنيوم، وإتركي العجينة لمدة لا تقل عن ساعة قبل البدء في تشكيل العجينة.
- أحضري صينية وقومي بوضع ورقة زبدة عليها حتى لا يلتصق البيتي فور بها.
- شكلي العجينة لأشكال صغيرة مختلفة أو موحدة حسب الرغبة ثم ضعيها في الصينية بشكل مرتب.
- يمكنك تزيين البيتي فور بعدة طرق مثل، وضع الزبيب على الوجه أو الشيكولاتة أو الفستق أو الحلوى الملونه.
- إدخلي البيتي فور في الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة متوسطة.
- إتركي البيتي فور حتى يبرد قليلاً بعد إخراجه، ويمكنك لصق كل شكلين متماثلين بإستخدام المربى، ثم تغمسيه في الشيكولاتة السائلة ويصبح بذلك جاهز للتقديم.
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