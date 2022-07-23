خطوات عمل ماسك القهوة والنشا لتفتيح وتبييض البشرة بطريقة سهلة وغير مكلفة

ماسك القهوة والنشا من أفضل أنواع الوصفات متعددة الفوائد للبشرة فهو يساعد في تنظيف البشرة بعمق، فهو يستخدم كمقشر طبيعي للبشرة، فهو يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من اي تصبغات كما أنه يساعد في التخلص من الحبوب والدهون الزائدة من البشرة، والآن تعرف على طريقة استخدام الماسك بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

ماسك القهوة والنشا للوجه

يعتبر هذا الماسك من افضل وصفات البشرة التي تساعد في تفتيح البشرة بالإضافة إلى تنظيف البشرة بعمق من الشوائب والأتربة والدهون الزائدة بداخل المسام، و يعطي في النهاية أفضل نتيجة لبشرة ناعمة نظيفة مشرقة، وطريقة تحضير الماسك وتطبيقه على البشرة كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من الجلسرين.

ملعقتين من اللبن الحليب.

طريقة الاستخدام والتطبيق

احضري طبق صغير الحجم مناسب.

أضيفي بداخله القهوة، ثم أضيفي إليه النشا.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى تتجانس.

أضيفي إليه الجلسرين ثم أضيفي الحليب واعيدي الخلط مرة أخرى حتى تصبح ذات قوام ناعم كريمي.

نظفي بشرتك جيدًا حتى تكون نظيفة تمامًا وقومي بتحقيقها.

افردي الماسك على البشرة.

قومي بعد ذلك بترك الماسك لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

اغسلي وجهك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر والغسول الصحي للبشرة.

كرري استخدام الماسك مرتين أو أكثر خلال الاسبوع لتحقيق أفضل نتيجة.

ماسك القهوة والنشا والليمون للوجه

هذا الماسك يعمل على إزالة الجلد الميت، وإزالة أي ميكروبات في البشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة من النشا.

قطرات عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة