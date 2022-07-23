بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة تعلمي طريقة عمل الكيراتين في المنزل

الكيراتين من أهم المواد الطبيعية التي يحتاجها الشعر حتى يتغذى بها، ويصبح أكثر جمالًا وقوه، كما أن الكيراتين له دور فعال في فرد الشعر وزيادة نعومته بشكل واضح، والان تتمكن جميع الفتيات من القيام بعمل كيراتين طبيعي في المنزل وذلك الاستغناء عن الذهاب لصالونات التجميل نهاييًا وتوفير الكثير من المال والجهد، تابعونا الآن لمعرفة أفضل الوصفات التي تعطي أفضل نتيجة.

الكيراتين هو عبارة عن بروتين طبيعي يحتاجه الشعر حتى يتغذى ويصبح ناعم ومفرود، ويساعد الكيراتين الطبيعي أيضًا على التخلص من مشكلات الشعر المتعددة مثل التقصف والهيشان، ويبحث الكثير من الفتيات عن الطرق الطبيعية التي قد تمنح الشعر كيراتين طبيعي بكل سهولة بتكاليف بسيطة، وبدون أي سلبيات على عكس الحال بالنسبة الكيراتين الجاهز الذي يتم استخدامه في صالونات التجميل، والان من خلال المقال سوف نتعرف على أفضل الوصفات التي تحقق ذلك بكل سهولة.

عمل ماسك من الاعشاب الطبيعية

يمكن عمل ماسك طبيعي مكون من مجموعة من الأعشاب تعطي نتيجة رائعة للشعر، وخطوات الاستخدام كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من إحدى هذه الأعشاب البابونج أو الزعتر، أو الريحان أو اكليل الجبل.

كوبين كبار من المياه.

ملعقتين كبار من الخل الطبيعي.

طريقة التطبيق على الشعر

احضري وعاء واضيفي بداخله نوع العشب الذي قد تم اختياره.

ثم أضيفي إليه الماء.

ارفعي الخليط على النار حتى يغلي تمامًا.

أضيفي إليه الخل.

ثم ارفعي الخليط من النار، واتركيه حتى يبرد.

رشي هذا الخليط على الشعر ولكن لابد أن يوضع على شعر نظيف جاف.

دلكي الشعر بالمكونات جيدًا ويترك الخليط على الشعر حتى اليوم التالي.

يتم تكرار الوصفة مرتين في الاسبوع الواحد.

ماسك البيض والموز والعسل

من أهم الوصفات التي تعيد للشعر حمالة وحيويته، فكلًا من هذه المكونات تحتوي على الكثير من الفيتامينات اللازمة للشعر لذلك يعطي نتيجة رائعة، وطريقة التحضير كلاتي:

المكونات

عدد ٢ من البيض.

ملعقتين من العسل.

موزة واحدة ناضجة.

طريقة التحضير