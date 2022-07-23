تمتعى بمذاق الحلاوة الطحينية الاصليه بخطوات بسيطة

تعتبر الحلاوة الطحينية من افضل الاكلات المتميزة لدى الأطفال والكبار فهى أتت من الشرق الأوسط، وحصلت على انتشار واسع فى كافة الدول، ايضا وتحتوي على كمية كبيرة من الفوائد الصحية، هذا لاحتوائها على السمسم الذى يعتبر مصدر غنى بالعديد من الزيوت الطبيعية المفيدة للجسم، فإنها تعالج الفم والتهاب اللثة ومنع تقرحات التى تصيب الفم فى بعض الأحيان، وتعالج الأنيميا وفقر الدم والإمساك المزمن فهى أهم مصدر غنى بالبروتين والدهون المشبعة التى لها دور كبير في تحسين وظائف الجسم والشعور بالطاقة والحيوية والنشاط البدني المطلوب، كما أنها تقوى الزاكرة والأعصاب الطرفية وتزيد نسبة تدفق الدم بصورة طبيعية، وتقى من هشاشة العظام والمفاصل لإحتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم، أيضا ينصح بعض الأطباء بتناول الحلاوة الطحينية فى فترة الحمل والولاده لزيادة إدرار حليب الأم، وتعطيها التغذية المطلوبة فى هذه الفترة، كما أن الحلاوة الطحينية لها الكثير من الأطعمة المبتكرة لتعزيز الطعم لها، منها الحلاوة الشعر التى لها جماهيريه كبيرة بين الأشخاص، والحلاوة بالبندق التى تتكون من الذبدة والسكر البودره، والطعم المحبب لدى الأطفال هى التى تتكون من الشوكولاته، والنوع الأشهر الذى يزين بالمكسرات أشهرها الفول السوداني الذي يعطى طعم رائع للحلاوة الطحينية، فهى من الاكلات الرائعه التى تقدم على مائدة الإفطار والعشاء كوجبة خفيفة سريعة التحضير ولها طعم خاص، فالكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية من داخل المنزل والحصول على المكونات المظبوطه لإعدادها، بنفس طريقة وطعم الجاهزه، فهى لا تأخذ وقت طويل فى إعدادها، فقط عليكى تحضير هذه المكونات الآتية التى ينتج عنها كمية كبيرة من الحلاوة الطحينية بدون تكلفه بطعم لذيذ وناعم .

تعتبر الحلاوة الطحينية من أطيب والذ الحلويات المحببة لدى الجميع ويفضلون تناولها دائما كوجبة خفيفة سريعة التحضير على الإفطار والعشاء، فمن السهل صنع الحلاوة الطحينية من داخل المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة وضمان الطعم اللذيذ لها، فهى تتكون من السمسم المحمص الحليب الذى يعمل على تقوية وتغذية خلايا الجسم وإمداه بالفيتامينات والمعادن الثمينة التى بحاجة إليها .

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

مكونات الحلاوة الطحينية ;

2 كوب من السكر الناعم

2 كوب من السمسم المحمص

1 كوب من الزيت النباتي

1 كوب كبير من الدقيق الأبيض

2 كوب من اللبن البودرة

1 ملعقه كبيره من الفانيليا السايله

تشكيله مكسرات فول سوداني وبندق ولوز حسب الرغبه

طريقه تحضير الحلاوة الطحينية

أولا نقوم بإحضار السمسم ونضعه فى الخلاط ويتم طحنه جيداً، ثم ضيفى ذرة الملح والزيت ثم الدقيق حتى تتماسك المكونات جيدا، وتحصلين على قوام مثل الطحينه الخام، ثم اضيفى باقى المكونات تدريجيا اللبن البودرة والسكر، والفانيليا ونخلط حتى تتماسك المكونات معاً، ثم احضرى قالب له غطاء محكم ضعى به كميه المكسرات المحببة اليكى ثم ضعي خليط الطحينية وقومى بالضغط حتى تتساوى ثم أغلقى القالب جيدا وضعيها داخل الثلاجة لمدة 12 ساعة أو أكثر ثم اخرجيها، قومى بتشريح الحلاوة الطحينية قبل تقديمها للعائله وبالهنا والشفا .