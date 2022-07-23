فطائر ميني بيتزا بالجبن هشة ولذيذة بمكونات بسيطة

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تحرص كثير من الأمهات على عمل فطائر ميني بيتزا بالجبن لأطفالهم لأنها محببة جداً لهم، والفطائر بأنواعها المختلفة من المخبوزات المحببة للكبار والصغار وتصلح كوجبة خفيفة للإفطار والعشاء، كما تعتبر بديل صحي للوجبات الجاهزة السريعة التي يقبل الأطفال على تناولها بدرجة كبيرة، ويمكنك بكل سهولة عمل الفطائر في المنزل فمكوناتها بسيطة ومتوفرة وطريقة تحضيرها سهلة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل فطائر ميني بيتزا بالجبن بمكونات بسيطة. مكونات عمل ميني بيتزا بالجبن

يمكنك تحضير الميني بيتزا بمكونات متوفرة في مطبخك، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة. 400 جرام من الدقيق.

100 مللي من الماء الدافئ.

100 مللي من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

بيضة. مكونات الحشو

بصلة مقطعة قطع صغير.

فلفل ألوان مقطع صغير.

زيتون أسود.

جبنة موتزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

صلصة طماطم. طريقة التحضير

التزمي سيدتي بخطوات طريقة التحضير التالية للحصول على فطائر بشكل وطعم مميز: نضع نصف كوب من الماء ونصف كوب من الحليب الدافئ في إناء عميق مع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح والبيضة ونقلب بالمضرب اليدوي جيداً. ثم نضيف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون و400 جرام والدقيق مع العجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وتغطى لمدة 45 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ثم نقوم بتحضير الحشو ونقطع البصل والفلفل الألوان قطع صغيرة ونضع عليها قليل من الملح والفلفل الأسود. ثم نقسم العجينة إلى 8 كرات متوسطة الحجم ونفرد أول كرة على سطح به قليل من الدقيق . نضع كمية من الجبنة الموتزاريلا على أطراف العجينة ثم نغلق الأطراف عليها جيداً. نضع العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نضع ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم وسط العجينة ثم نضع الفلفل الألوان والبصل المقطع وقليل من الجبن الموتزاريلا والزيتون المقطع. نكمل باقي قطع العجينة بنفس الطريقة ثم ندهن أطراف العجين بالحليب أو صفار بيضة حتى تأخذ لون ذهبي أثناء الخبز وتزين بالسمسم. توضع الفطائر في فرن درجة حرارته 180 مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج. أسرار نجاح عمل فطائر البيتزا البيتزا من الأكلات السريعة التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل، وسوف نقدم لكي فيما يلي بعض أسرار نجاح عمل البيتزا: السوائل المستخدمة في العجن يجب أن تكون دافئة وليست باردة ولا ساخنة. تسخين الفرن قبل الخبز مهم جداً لنضج البيتزا بشكل جيد. إضافة البيضة إلى العجينة يجعلها هشة وطرية. يجب التأكد من صلاحية الخميرة المستخدمة عن طريق وضع ملعقة منها مع ملعقة صغيرة سكر ونصف كوب ماء دافئ، إذا تكونت فقاعات تكون الخميرة جيدة. عمر شويل - جدة فطائر ميني بيتزا بالجبن هشة ولذيذة بمكونات بسيطة - ثقفني

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