تحضير كيكة البسبوسة الشهية في المنزل بكل سهولة revani cake

كيكة البسبوسة أو كيكة الزبادي أو كيكة الرواني أو revani cake كما يسميها البعض تعد من الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكبار والأطفال كما تمتاز بقوامها الخفيف الهش وما يجعلها مميزة أنها مزيج من الكيك والبسبوسة وجوز الهند الذي يعطيها مذاق لذيذ ومميز، كما أنها تُسقى بالشربات أو السيرب مما يجعلها مختلفة عن الكيكات والحلويات المشهورة، وتعد أحد أفضل الحلويات المناسبة للتقديم في المناسبات السارة والأعياد والاحتفالات ما يجعل المناسبات مميزة بهذا النوع المختلف الذي يُقدم، ويبحث محبي كيكة البسبوسة عن طريقة سهلة و سريعة لتحضيرها، وتكون طريقة صحيحة ومجربة.

مقادير تحضير كيكة البسبوسة الشهية

واحد كوب من دقيق البسبوسة (السميد).

واحد كوب من الدقيق الأبيض العادي.

نصف كوب من مبشور جوز الهند.

ملعقتان من البيكنج بودر.

أربعة حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب حليب أو عصير برتقال.

نصف كوب من الزيت.

كوب واحد من السكر.

بشر برتقال أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة خل لتحسين قوام الكيك ويمكن الاستغناء عنه.

السيرب أو الشربات للسقي

كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة ليمونة أو كيس من الفانيليا.

طريقة تجهيز شربات السقي

احضري وعاء الطهي وقومي بوضع السكر أولًا ثم أضيفي الماء بالتدريج على أطراف السكر بشكل دائري.

ارفعي الخليط على النار وقومي بالتقليب حتى ذوبان السكر.

اضيفي الليمون أو الفانيليا وتركه يغلي لمدة ربع ساعة على نار هادئة.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة (كيكة الرواني الشهية)

احضري وعاء عميق لإضافة المكونات جميعا.

اضيفي دقيق البسبوسة والدقيق الأبيض وجوز الهند والبيكنج بودر واخلطي جيدًا.

في وعاء آخر أضيفي البيض واللبن أو البرتقال والفانيليا والسكر واخلطي جيدًا حتى تمام تجانس المكونات.

اضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقومي بالتقليب جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات.

في صينية مقاس 23 أضيفي الخليط وادخليها الفرن على حرارة ساخنة مسبقًا درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

بعد نصف ساعة اختبري تمام نضج الكيكة بخلة طعام أو سكين من منتصف الكيك وليس الأطراف، وبألف هنا وشفا.

كيكة البسبوسة (كيكة الرواني الشهية)

بعض الأشخاص يريدون تحضير كيكة البسبوسة كنوع من التغيير، بدلاً من البسبوسة، أو الكيكة، يتم تحضيرها وتقديمها في المناسبات، أو للضيوف أو كنوع من الحلويات الأطفال الصغار، بعد إخراجها من الفرن اضيفي الشربات التي قومتِ بتحضيره مسبقًا ويمكن تزيينها بجوز الهند أو الفستق المطحون، أو أي نوع تفضلين من المكسرات.