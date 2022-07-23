كيكة التوفي اللذيذة في الخلاط سهلة وسريعة

كيكة التوفي اللذيذة من ألذ أنواع الكيك التى يمكنك عملها بطريقة بسيطة وسريعة في الخلاط، وهي كيكة بصوص الكراميل مميزة المذاق وسوف تنال إعجاب أسرتك وضيوفك وخصوصاً محبي الكراميل، ويمكنك عمل الكيكة وتقديمها لضيوفك في المناسبات فهى تتميز بشكل رائع، ويعتبر الكيك بأنواعه من الحلويات المفضلة للكثيرين لمذاقه الشهي المميز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة التوفي اللذيذة في الخلاط.

مكونات كيكة التوفي



تتميز كيكة التوفي بمكوناتها البسيطة المتوفرة في المطبخ، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة للحصول على كيكة بطعم مميز:

3 بيضات.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق + رشة من الملح.

كوب إلا ربع من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات التوفي

كوب من السكر.

كوب من الماء المغلي.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف علبة قشطة (اختياري).

للتزيين نصف علبة القشطة المتبقي+ فول سوداني مطحون.

طريقة التحضير

كيكة التوفي في الخلاط من أسهل انواع الكيك التي تحضر بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:



لتحضير الكيكة: نضع في الخلاط ثلاث بيضات بحرارة الغرفة وملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف كوب من السكر وكوب إلا ربع من الحليب ونصف كوب من الزيت ونخفق لمدة 5 دقائق . في إناء عميق نضع كوب ونصف من الدقيق مع ملعقة كبيرة بيكنج بودر ورشة من الملح ونقلب بالمضرب اليدوي ثم نصيف الخليط السائل على الدقيق ونقلب جيداً حتى يمتزج الدقيق مع باقي المكونات. ثم نضع خليط الكيكة في صينية مقاس 20 في 30 مدهونة بالزيت ومبطنة بقليل من الدقيق ويفضل أن تكون الصينية قابلة للفتح. نطرق الصينية برفق لإخراج الهواء ثم نضعها في فرن ساخن مسبقاً دجة حرارته 170 مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد تماماً.

طريقة تزيين الكيكة