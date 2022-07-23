ارخص من الليزر.. خلطة صاروخيه لازالة الشعر من الجذور بدون الم نهائيا تخلي جسمك مثل المرايا بياض كالثلج

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نقدم إليكم اليوم كيفية تحضير واستخدام الملح لإزالة الشعر الزائد من الجسم الموجود في الوجه أو في منطقة العانة أو تحت الإبطين، تعد مشكلة الشعر الزائد هي من أكبر المشاكل التي تزعج الفتاة والتي تؤرقها أحيانًا لأنها تؤثر في أنوثة الفتيات ونعومتها، ولكن من أكثر الطرق الشائعة في إزالة الشعر الزائد من الجسم إما تكون طريقة مكلفة جدًا ليس في مقدرة كل الفتيات تحمُلها أو طريقة مؤلمة جدًا ولكن هذه الطريقة من أفضل الطرق الغير مؤلمة أو مكلفة. كيفية استخدام الملح لإزالة الشعر الزائد من الجسم مكونات عمل الوصفة:- حفنة من الملح الخشن الأبيض.

صابون مجروش من زيت الزيتون.

كمية كبيرة من ماء الورد الطبيعي.

عصير ليمون طبيعي. خطوات وطريقة تحضير وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد من الجسم:- أول خطوة قومي بجرش الصابون وقومي بإضافته مع الملح الأبيض الخشن وقلبيهم جيدًا مع بعضهم.

أضيفي باقي المكونات إلى الخليط حتى تصبح عبارة عن كريم ناعم ومتجانس ويصعب فصل مكوناته مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها ثم ابدئي في فرد الخليط عليها في نفس اتجاه نمو الشعر.

اتركي الخليط على المنطقة حتى يجف تمامًا ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر الزائد منها حتى تتم إزالته من الجذور تمامًا.

كرري هذه الوصفة كل ثماني أيام حتى تحصلي على أفضل نعومة ومع الوقت يصبح نمو الشعر أقل ولا يزيد عن الكمية التي تخرج في كل مرة. طريقة إزالة الشعر بواسطة معجون الأسنان المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من معجون الأسنان.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

سكر أبيض. طريقة استخدام معجون الأسنان لإزالة الشعر:- قبل أي شيء بعد تحضير الوصفة قومي بتطبيقها على يديك أولًا وفي حالة حدوث أي التهابات قومي بإزالته فورًا قبل تجربته على أي منطقة أخرى.

اخلطي المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة تمامًا ثم قومي بفردها على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها.

عند إزالتها قومي بالإزالة في عكس اتجاه نمو الشعر وكرريها مرتين من كل أسبوع. الكركم لإزالة الشعر من الجسم لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم وبكل سهولة قومي بتجربة البابايا والكركم.

اهرسي حبة من البابايا + وأضيفي ملعقتين من الكركم.

قومي بمزج الخليط جيدا ثم ضع الخليط في نفس اتجاه نمو الشعر.

ضعي الخليط بنفس اتجاه نمو الشعر لمدة 20 دقيقة تغسل المنطقة بالماء البارد ثم ترطب لتجنب الجفاف.

تكرر هذه الوصفة لنتيجة أفضل. عمر شويل - جدة ارخص من الليزر.. خلطة صاروخيه لازالة الشعر من الجذور بدون الم نهائيا تخلي جسمك مثل المرايا بياض كالثلج - ثقفني

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