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كيك الحليب الساخن من أشهر أنواع الكيك التي اشتهرت جديد على صفحات التواصل الاجتماعي هي كيكة الحليب الساخن، تميز هذا النوع من الكيك بقوامه الهش والطري والخفيف، من أخف الحلويات التي تقدم على الأفطار والعشاء هو الكيك وأصبح هناك الكثير من أنواع الكيك، ولكننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم أخف وأحلى أنواع الكيك ويمكنك تزيينه بصوص الشوكولاتة والكراميل سيعطي له طعم مميز جدا، وسنقدم لكم بالخطوات طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بكل أسرارها و مقاديرها المظبوطة. كيكة الحليب الساخن المقادير كوب ونصف من الدقيق.

2 حبة من البيض.

3/4 كوب سكر.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة من النشا.

نصف كوب من الحليب الساخن.

3 معالق من الزبدة.

باكيت بيكنج باودر.

رشة ملح.

باكيت من الفانيليا البودر طريقة عمل كيكة الحليب الساخن أولا نحرص على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع حبات البيض و الفانيليا.

نضرب البيض جيداً لمدة 5 دقائق حتى يتغير لونه هذه الخطوة مهمة لكى نزيل رائحة البيض الغير محببة.

ثم نضيف السكر والزيت ونضربهم مع بعضهم حتى يذوب السكر مع الخليط.

في وعاء آخر نقوم بنخل مقدار الدقيق والنشا و رشة الملح والبيكنج بودر، هذا سيجعل الكيك هش من الداخل.

نضيف الدقيق على خليط البيض بتدريج حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق مع الخليط.

ستلاحظين أن قوام كيكة الحليب الساخن ثقيل بعض الشئ.

نضع الحليب في وعاء على نار هادئة ونضيف الزبدة ونتركهم حتى يبدأ الحليب أن يغلي، لا تتركي الحليب يغلي يسخن فقط.

بشكل تدريجي مع التقليب المستمر والجيد حتى ننتهي من الحليب.

بعد ذلك نأتي بقالب الكيك مقاس 20 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ورشة من الدقيق.

نسكب خليط كيكة الحليب الساخن في قالب الكيك ونساوي الوجه.

ثم ندخل القالب في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك نطفئ نار الفرن ونترك الكيك حتى يهدأ قليلًا لكى لا تهبط الكيك.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقطع وتزيين بصنوص الشوكولاتة او السكر البودر وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير كيكة الحليب الساخن الهشة والطرية والخفيفة بمذاق وطعم خرافي - ثقفني

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