نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأعشاب الطبيعية من العطار لفرد الشعر وتنعيمه بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرد الشعر بالأعشاب، الشعر دليل جمال المرأة ويحتاج لعناية واهتمام فائق طوال الوقت وهناك وصفات كثيرة للعناية بالشعر توفر له العديد من الفوائد والمزايا ولا تضر الشعر بأي شكل من الأشكال على عكس بعض العلاجات الطبية التي تضر الشعر فيما بعد، ولأن الشعر الناعم أفضل ما تحلم به المرأة فإن أكثر الوصفات المطلوبة هي التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر من البصيلات حتى الأطراف تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على وصفات فرد الشعر بالأعشاب الطبيعية.

أعشاب طبيعية لفرد الشعر من العطار

بعض الأعشاب الطبيعية تسهل علينا كثيرًا من عملية فرد الشعر والحصول على نتائج إيجابية ومجربة ومنها:

الخردل

غني بعدة زيوت هامة ومفيدة لتغذية فروة الشعر وتحفيز البصيلات على أن تصبح ناعمة طبيعيًا لهذا يدخل في صنع العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، يتم فقط خلط كوب خردل مع كوب زيت جوز هند وآخر زيت خروع وبعد الخلط الجيد تُدلك فروة الشعر جيدًا بالمزيج مع توصيل الوصفة إلى الأطراف بعد مرور ساعتين نغسل الشعر جيدًا.

الحناء

من أفضل الأعشاب ذات النتائج الفعالة على فروة الشعر حيث تعمل على تغذية الفروة جيدًا وينتج عنها تنعيم بصيلات الشعر ويقل معدل تساقطه للحصول على شعر ناعم وقوي في نفس الوقت ومن ناحية أخرى تحافظ على لون الشعر الطبيعي بدون شعيرات بيضاء أو رمادية، نستخدم كمية بسيطة من الحناء مضافة إلى بيضة ونصف ملعقة ملح مع كوب له حجم صغير من القهوة ونصف الكوب فقط عسل عندما يصبح الخليط جاهز للاستخدام يطبق على كافة أجزاء الشعر لتغذيتها بالكامل.

الحلبة

غني بأنواع هامة من المغذيات الطبيعية الضرورية للشعر لتنعيمه وفرده طبيعيًا واستخدمت منذ القدم لحل معظم مشاكل الشعر تقريبًا مثل ترطيب الشعر وفرده ونحتاج فقط إلى نقع مقدار نصف كوب فقط من حبات الحلبة ليوم كامل وفي اليوم التالي تطحن تلك الحبات المنقوعة في الماء حتى نحصل على عجينة لينة يسهل فردها على الشعر بعد أن يتم خلطها مع ملعقتين حليب وبعد تطبيقها على الشعر بساعة يتم شطفه جيدًا.