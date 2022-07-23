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طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فورى، يسبب اسمرار البشرة الكثير من الإزعاج والإحراج لدى الفتيات ويشعرهن بعدم الثقة بالنفس خاصة المقبلين على الزواج، حيث تحلم أي فتاة بالظهور ببشرة فاتحة وناصعة البياض تعطى لها إشراقه دائمة وجمال ملفت خاصة عند تطبيق المكياج عليها، وكثيرا ما تقف الفتيات حائرة حول البحث عن أفضل كريمات التفتيح المتاحة فى الأسواق وتتخوف من تجربتها ومن عدم تحقيقها لنتائج فعلية فى درجة التفتيح المطلوبة، لذلك نعرض لكم كريم النشا الطبيعي المعروف بفعاليته منذ القدم فى تفتيح البشرة بشكل فورى والحصول على نتائج سريعة قد تصل إلى 10 درجات فى غضون أيام قليلة. طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فورى المكونات: ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من الحليب المجفف.

ملعقة عسل.

ملعقتين أو ثلاثة حليب. طريقة التحضير والاستخدام احضري وعاء ضعي به المكونات الجافة واخلطيهم معا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضفى ملعقة العسل ثم الحليب بشكل تدريجي إلى الخليط مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي تماما.

استخدمي الكريم على بشرة نظيفة وأفرديه جيدا ثم انتظري لمدة 30 دقيقة حتى يجف.

قومى بفرك الخليط بحركات دائرية ثم يتم شطفه بالماء الفاتر ثم البارد.

قومى بوضع أي كريم مرطب مفضل. كريم النشا والفازلين لتفتيح المناطق الداكنة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة فازلين.

ملعقة كريم جليسوليد. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي الفازلين وكريم الجليسوليد جيدا معا حتى التجانس، ثم أضفي زيت الزيتون وماء الورد مع تقليب جميع المكونات.

أضفي النشا بشكل تدريجي مع التقليب حتى يتم الذوبان والاندماج مع المكونات الأخرى.

أخيرا أضفي عصير الليمون وقلبي المزيج معا إلى أن تحصلي على قوام كريمي ناعم.

قومى بتعبئة الكريم فى علبة نظيفة، استخدميه 4 مرات أسبوعيا.

يتم وضع الكريم على بشرة نظيفة ويترك لمدة ساعة حتى يجف.

يتم شطف البشرة بالماء الفاتر، وسوف تلاحظي نتائج إيجابية من أول استخدام، كرريه دائماً. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة 10 درجات فورى.. النتيجة مُبهرة - ثقفني

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