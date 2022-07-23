حضري كرياتين الغلابة…أقوي وأرخص كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش خلال ساعتين هتلاحظي الفرق بنفسك

كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش، تبحث كل النساء عن الوصفات والطرق التي تساعدها في إبراز جمالها في جميع الأوقات، ومن ضمن الأشياء التي تهتم بها النساء بشكل كبير هي الشعر، حيث أن كل سيدة تريد أن يكون شعرها ناعماً ومفروداً، بالإضافة إلى أن يكون الشعر صحي وتختلف الطرق التي يمكن استعمالها من أجل فرد الشعر وتنعيمه، ولكن تبقى الطرق الطبيعية هي أفضل الطرق لأنها لا ينتج عنها أي أذى أو ضرر للشعر وذلك يعتبر أفضل شيء.

كرياتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش

هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل عمل كيراتين طبيعي للشعر ومنها مايلي:

استخدام الأعشاب لفرد الشعر

الأعشاب لها دور كبير في تنعيم الشعر وفرده، و لتحضير الطريقة يرجى اتباع التالي:

المكونات

كوبين أو ثلاثة أكواب من الماء.

خمس ملاعق من أي نوع من الأعشاب التالية سواء كانت الزعتر أو الريحان أو إكلِيل الجبل أو البابونج أو الخزامى أو الأرقطيون.

ملعقة خل كبيرة.

طريقة التحضير

في إناء ضعي الماء وعليه نوع العشبة التي قمتِ باختيارها ووضعها على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك قم بوضع ملعقة الخل، واتركه حتى يبرد تماماً.

يتم استخدام المزيج على الشعر بعد غسله بالماء والشامبو.

البيض والأفوكادو للشعر

يعتبر كلاً من البيض والأفوكادو من المواد الطبيعية التي تساهم في تغذية الشعر وتقويته وكذلك تنعيمه بشكل كبير، ويمكن تحضير الوصفة من خلال اتباع الآتي:

المكونات

ثمرة موز ناضجة.

بيضة.

خمس ملاعق من لبن جوز الهند.

حبة من الأفوكادو.

طريقة التحضير