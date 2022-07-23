مش هتبطلي تعمليها تانى…. طريقة عمل كيكة الزبادي القطنية بالشربات في 10 دقائق بس طعمها روعه لازم تعمليها لأطفالك

طريقة عمل كيكة الزبادي القطنية بالشربات في 10 دقائق بس، يعتبر الكيك من وصفات الحلويات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ومن أهم مميزات الكيك أنه يمكن تحضيره بالكثير من النكهات التي تجعله كيك مميز وشهي، ويعد كيك الزبادي من أفضل وصفات الكيك فهو يتميز بمذاقه المميز والرائع الذي يعشقه الكثيرين، بالإضافة إلى أنه من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير لعائلتك وضيوفك، وسوف تشرفك أمامهم وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية تحضير كيكة الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي القطنية بالشربات

يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير كيكة الزبادي الشهية واللذيذة وهي:

مكونات عمل كيكة الزبادي

⅓ كوب من زيت الذرة.

كوبين من الدقيق.

كوب زبادي.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من بشر الليمون.

¼ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة فانيليا صغيرة سائلة.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

رشه ملح.

مكونات شربات كيكة الزبادي

⅓ كوب من الماء.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

كوب سكر.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي