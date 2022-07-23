مش هتبطلي تعمليها تانى…. طريقة عمل كيكة الزبادي القطنية بالشربات في 10 دقائق بس طعمها روعه لازم تعمليها لأطفالك

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طريقة عمل كيكة الزبادي القطنية بالشربات في 10 دقائق بس، يعتبر الكيك من وصفات الحلويات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ومن أهم مميزات الكيك أنه يمكن تحضيره بالكثير من النكهات التي تجعله كيك مميز وشهي، ويعد كيك الزبادي من أفضل وصفات الكيك فهو يتميز بمذاقه المميز والرائع الذي يعشقه الكثيرين، بالإضافة إلى أنه من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير لعائلتك وضيوفك، وسوف تشرفك أمامهم وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية تحضير كيكة الزبادي.
طريقة عمل كيكة الزبادي القطنية بالشربات
يمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تحضير كيكة الزبادي الشهية واللذيذة وهي:
مكونات عمل كيكة الزبادي
- ⅓ كوب من زيت الذرة.
- كوبين من الدقيق.
- كوب زبادي.
- ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.
- ملعقتين صغيرتين من بشر الليمون.
- ¼ ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة فانيليا صغيرة سائلة.
- ثلاث بيضات.
- كوب من السكر.
- رشه ملح.
مكونات شربات كيكة الزبادي
- ⅓ كوب من الماء.
- ملعقة ماء ورد صغيرة.
- كوب سكر.
- ملعقة عصير ليمون صغيرة.
طريقة تحضير كيكة الزبادي
- في إناء ضعي البيض والسكر و اخفِقيهم جيداً باستخدام المضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي، ويمكن وضع المزيج داخل إناء الخلاط الكهربائي وتجهيزه فيه، حتى يصبح المزيج كريمي القوام.
- ضيفي الزيت على المزيج مع الاستمرار في خفقه وضعي الفانيليا وبشر الليمون.
- في إناء آخر ضعي الدقيق والملح وبيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر و امزجيه جيداً.
- قومي بإضافة خليط الدقيق بشكل تدريجي على خليط البيض وضع الزبادي على المكونات وقومي بمزجها مع بعضها البعض حتى تصبح المكونات متجانسة تماماً.
- في صينية مناسبة للكِيك قومي بتبطِينها بالزبدة والدقيق لكي لا يلتصق الكيك بها، ثم صبي الخليط في الصينية وإدخليها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج تماماً وتصبح باللون الذهبي الفاتح.
- لاختِبار نضج الكيك يتم وضع خلة أسنان بها إذا خرجت نظيفة فيَعني أنا نضجت وإذا كان بها عجين واتركيها لبعض الوقت واختبِريها مرة أخرى.
- اخرجي صينية الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد تماماً قبل تقطيعها.
- لتحضير الشربات ضعي السكر والماء في إناء على النار وعليه الليمون وماء الورد حتى تغلي المكونات ويذوب السكر.
- بعد إخراج الصينية من الفرن قومي بدهنها بالشربات ثم يتم تقديمها.
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