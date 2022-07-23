وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد آمنة وطبيعية 100%.. هتخلى بشرتك منورة

وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد، تحتاج المرأة إلى القيام بتنظيف بشرتها وتفتيحها للحصول على إطلاله مشرقة بين الحين والأخر، وهو ما يستدعى استخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على إزالة طبقات الجلد الميت المتراكمة على البشرة والتي تتسبب فى ظهورها بدرجات أغمق، ويعد النشا وماء الورد من أقوى المواد التي لها فعالية فى توحيد وتفتيح لون البشرة والتخلص من الخلايا الميتة سريعا.

كما لهما خصائص مطهرة وملطفة تعمل على تهدئة البشرة وتقليل الحبوب والندبات والتخلص من الرؤوس السوداء وغيرها من المشاكل، لذلك سوف نتعرف فى هذا المقال على بعض الوصفات الطبيعية المكونة من النشا وماء الورد من أجل الحصول على بياض ناصع وبشرة صافية فى غضون أيام قليلة.

وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد

قومى بخلط ملعقة كبيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من الزبادي، مع ربع كوب من ماء الورد، مع الحرص على إضافة ماء الورد بشكل تدريجي حتى لا يصبح الخليط سائلا.

ضعي الخليط على البشرة مع توزيعه جيدا وتركه لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر جيدا مع تجفيفه.

احرصي على تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة.

وصفة سحرية لتفتيح البشرة سريعا

احضري وعاء أضفي به ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد، مع نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، امزجي المكونات جيدا حتى تتجانس ويصبح قوامها مناسب.

وزعي طبقة من الخليط على بشرتك وانتظري لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف.

كرري تلك الوصفة عدة مرات للحصول على أفضل النتائج فى التفتيح.

النشا والكركم لتبييض الوجه