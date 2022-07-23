طريقة عمل دجاج التكا بالطريقة الهندية الأصلية بالضبط وبالتفاصيل

دجاج التكا الهندي، تعتبر أشهر الأكلات حول العالم هي تلك المعتمدة على الدجاج بصورة أساسية حيث يتم تقديمه بأكثر من وصفة وطريقة شهية ولذيذة لهذا يمتلك لشعبية كبيرة أكثر من اللحم وكل وصفة من وصفات الدجاج لها محبيها حول العالم خاصةً الوصفات الهندية مثل وصفة تكا التي يتم بها إضافة العديد من التوابل الهندية إلى الدجاج من أجل تغيير المذاق كليًا واليوم نعرفكم على سر وصفة دجاج التكا الهندي بالتعرف على المكونات وطريقة التحضير المعروفة في الهند تابعوا معنا السطور الآتية.

مكونات دجاج التكا الهندي سر الخلطة الهندية

المكونات التالية هي التي تعطينا المذاق الهندي الجذاب في النهاية وهي عبارة عن:

صدور دجاج: حوالي ست إلى ثمانية صدور ويمكن إضافة أي أجزاء أخرى حسب الرغبة.

زنجبيل مطحون: ملعقة لها حجم صغير.

ثوم مفروم: أربع حبات.

صلصة طماطم: ثلاث ملاعق كاملة.

خل طعام أبيض: ملعقتان حجم كبير.

زبادي: نصف كوب.

ملح طعام: ملعقتين حجم صغير.

حبهان بودرة ناعم: نصف ملعقة حجم صغير.

زعفران بودرة: أقل من ربع ملعقة حجمها صغير.

زيت زيتون خام: أربع ملاعق حجمها كبير.

كزبرة مجففة: ملعقة بحجم كبير.

بابريكا: ملعقتين بحجم صغير.

طريقة عمل دجاج التكا بالطريقة الهندية