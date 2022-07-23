نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل دجاج التكا بالطريقة الهندية الأصلية بالضبط وبالتفاصيل في المقال التالي
دجاج التكا الهندي، تعتبر أشهر الأكلات حول العالم هي تلك المعتمدة على الدجاج بصورة أساسية حيث يتم تقديمه بأكثر من وصفة وطريقة شهية ولذيذة لهذا يمتلك لشعبية كبيرة أكثر من اللحم وكل وصفة من وصفات الدجاج لها محبيها حول العالم خاصةً الوصفات الهندية مثل وصفة تكا التي يتم بها إضافة العديد من التوابل الهندية إلى الدجاج من أجل تغيير المذاق كليًا واليوم نعرفكم على سر وصفة دجاج التكا الهندي بالتعرف على المكونات وطريقة التحضير المعروفة في الهند تابعوا معنا السطور الآتية.
مكونات دجاج التكا الهندي سر الخلطة الهندية
المكونات التالية هي التي تعطينا المذاق الهندي الجذاب في النهاية وهي عبارة عن:
- صدور دجاج: حوالي ست إلى ثمانية صدور ويمكن إضافة أي أجزاء أخرى حسب الرغبة.
- زنجبيل مطحون: ملعقة لها حجم صغير.
- ثوم مفروم: أربع حبات.
- صلصة طماطم: ثلاث ملاعق كاملة.
- خل طعام أبيض: ملعقتان حجم كبير.
- زبادي: نصف كوب.
- ملح طعام: ملعقتين حجم صغير.
- حبهان بودرة ناعم: نصف ملعقة حجم صغير.
- زعفران بودرة: أقل من ربع ملعقة حجمها صغير.
- زيت زيتون خام: أربع ملاعق حجمها كبير.
- كزبرة مجففة: ملعقة بحجم كبير.
- بابريكا: ملعقتين بحجم صغير.
طريقة عمل دجاج التكا بالطريقة الهندية
- يتم إحداث عدة ثقوب في صدور الدجاج الموجودة وإضافة الخل لها ويخلط عدة مرات في الخل ويوضع على جنب عشر دقائق.
- ثم نحضر كافة التوابل والبهارات الجاهزة لإضافتها على الدجاج وغمرها جيدًا بالتوابل في وعاء مناسب لها.
- بعد إضافة الصلصة وبقية المكونات الأخرى المتبقية يتم تغليف وعاء الدجاج جيدًا ثم نضعه في الثلاجة يفضل طوال الليل أو قبل التقديم بثلاث ساعات فكلما كان وقت التتبيل أكثر كان المذاق لا يقاوم بفضل جميع تلك التوابل.
- ومن ثم يتم إخراج الدجاج من الثلاجة ونجهز شواية الفرن ويتم وضع قطع الدجاج بها أو استخدام مقلاة جريل لوضع الدجاج بها لسهولة شويه في الفرن.
- وبعد ذلك يتم إشعال الفرن على حرارة عالية لمدة نصف ساعة حتى ساعة إلا ربع حتى نتأكد من نضج قطع دجاج التكا جيدًا.
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