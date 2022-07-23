بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري في المنزل وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

تعد صبغة الشعر باللون الأحمر الناري من أجمل الألوان التي تقوم به العديد من النساء والسيدات بصبغه لشعرها، حيث يعد من الألوان الجذابة في الشعر، ولكن أصبحت اليوم صبغات الشعر في مراكز التجميل بمبالغ عالية لا تستطيع معظم السيدات على دفع ثمنها، بالإضافة إلى المكونات التي تكون ضارة والتي توجد بالصبغة، كما أنه الصبغة التي تبع بالمحلات الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة والتي تبدو أنها بأسعار قليلة ولكن تكون كلها من مواد صناعية ضارة بالشعر أيضا، ولذلك توجد وصفة طبيعية تساعد على الحصول على اللون الأحمر الناري زي صبغات مراكز التجميل بالضبط وبأقل المكونات وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

مكونات وصفة اللون الأحمر الناري بالمنزل

لا تعلم الكثير من النساء أنه يمكن بواسطة الكركدية وبعض المكونات البسيطة قليلة التكاليف يمكنك أن تحصلي على صبغة اللون الأحمر الناري في المنزل بأقل وقت وجهد، وسوف نوضح لكم هذه المكونات موضحه كالتالي.

عدد ٤ ملاعق صغيرة من مسحوق الكركدية البودرة.

عدد ٤ ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الأصلي.

عدد قليل من أوراق الكركدية.

نصف كوب من ماء الكركدية المغلي.

خطوات تحضير صبغة اللون الأحمر الناري بالكركدية

وبعدما أشارنا لكم إلى تفاصيل مكونات الوصفة والتي يمكن شرائها من أي عطار بأقل التكاليف، والأن إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل وقت وجهد موضحة كالتالي.

أولا قوم بإحضار إناء ونضيف به نصف كوب مغلي الكركدية، ثم نضيف به الأربع ملاعق من مسحوق الكركدية ونقلبه حتى يذوب.

نضع بعد ذلك زيت الزيتون بالمقادر السابق ونقلبه حتى يختلط تمام بالكركدية ، ضعي بعد ذلك القليل من أوراق الكركدية في الخليط اتركيها لمدة ١٠ دقائق ثم نخرجها من الوصفة.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتمشيطة قبل وضع الوصفة على الشعر، نبدأ في تقسيم الشعر إلى خصل، ونبدأ في توزيع الوصفة بشكل جيد على كل أجزاء الشعر.

ثم نقوم بتغطية الشعر بشكل جيد بواسطة كيس من البلاستيك أو كيس حراري، اتركي الخلطة على الشعر لمدة ٦٠ دقيقة، اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر وسوف تلاحظين اللون الأحمر الناري على شعرك.

كرري الوصفة مرة كل أسبوع وسوف تلاحظين تزايد درجة اللون معك.

كمل ذكرنا في المقال طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر الناري في المنزل وجعل اللون زي الكوافيرات باستخدام مكونات بسيطة موجودة في منزلك تساعد على الحصول علي شعر باللون الاحمر فتريد الكثير من الفتيات الحصول علي صبغة بدون مواد ضارة في المنزل وبدون مواد كيميائية لذلك يمكن عمل صبغة باللون الاحمر بالكركدية فهو مكون موجود في كل منزل ويعمل على جعل ابشعر