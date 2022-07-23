بمقادير إقتصادية طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الاسفنجية في الخلاط والسر في ملعقة واحدة هنضيفها للدقيق

يعشق الملايين من الأشخاص الكبار والصغار تناول الكيكة بكل أنواعها، حيث تعد حلوة الكيكة من أكثر الحلويات الشهية واللذيذة والتي يتم الطلب عليها بكثرة من محلات الحلويات وإعدادها في المنازل، ومن بين أنواع الكيكة اللذيذة، كيكة الزبادي الهشة والتي تعد من أكثر أنواع الكيكة توفير من حيث مكوناتها وفي نفس الوقت ألذها طعما حيث يحبها العديد من الأفراد وخصة أطفالنا، وهي تشبه قليلا البسبوسة من حيث القوام ولكن تتميز كيكة الزبادي الهشة إلى أنه يمكن تناولها مع الكثير من المشروبات التي تعطي لها مزاقا للذيذا، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بطريقة سهلة وبأقل التكاليف والمكونات.

مكونات كيكة الزبادي الهشة

وتتساءل الكثير من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير كيكة الزبادي، وفي نفس الوقت تكون هذه المكونات بسيطة، وغير مكلفة وتعطي لكي نفس الطعم زي محلات الحلويات بالضبط وإليكم المكونات موضحة كالتالي.

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة طعام من البيكنج بودر.

ملعقة من بودر الفانيليا تكون صغيرة.

كوب من السكر الأبيض المطحون يكون كبير.

ملعقتان كبار من الزبادي.

عدد ٤ بيضات.

كوب الأربع من الزيت ويفضل أن يكون زيت نباتي.

كوب كبير من الشربات.

طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة في المنزل

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد ووقت، وتعطي لكي كيكة للذيذة، وإليكن خطوات التحضير موضحة كالتالي.

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف به كوب السكر الأبيض المطحون، ثم نضع الأربع بيضات على السكر ونقوم بخفق البيض والسكر جيدا حتى يختلط معا بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بإضافة الزيت النباتي والفانيليا والزبادي بالمقادير الموضحة سابقا، على الخليط السابق، ونستمر في التقليب بشكل جيد حتى تذوب كل هذه المكونات معا تماما.

ثم نقوم في إناء آخر نضع كوبان الدقيق وربع ملعقة الملح، وملعقة الطعام من البيكنج بودر، ونقلبهم جيدا معا حتى يختلط تماما ونضيفهم على الخليط السابق ونخفقهم معا يفضل بواسطة مضرب البيض حتى تتجانس كل هذه المكونات.

نضع الخليط في صينية مناسبة للكيك ثم نضعها في الفرن لمدة ٢٠ دقيقة وبعد ذلك استمتعي بتناول أشهي كيكة زبادى.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الإقتصادية الهشة الاسفنجية بطعم خطير في المنزل ويمكن عمل الكيكة زي المحلات بطريقة بسيطة تساعدك علي جعل رائحة وطعم الكيك جميلة للغاية فتعاني أكثر السيدات من صعوبة في عمل الكيك لذتك يمكن عمل الكيك بمقادير مظبوطة كما ذكرنا في المقال بخطوات تستطيع أي فتاة أن تقوم بعملها فلا يوجد صعوبة في عمل الكيك