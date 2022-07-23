نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللحمة المشوية على الفحم بكل سهولة في المقال التالي

اللحمة المشوية هى من أكثر المأكولات اللذيذة التي يرغب في تناولها جميع العائلة لكونها من الوجبات الصحية وسهلة التحضير في وجبات الغذاء والعزومات العائلية أيضاً، واليوم سوف نتناول عدة طرق لعمل اللحمة المشوية في المنزل بدلاً من شراؤها جاهزة من المحلات. مكونات عمل اللحمة المشوية كيلو لحمة بفتيك.

نصف كيلو بصل.

نصف كوب عصير ليمون.

2 حبة طماطم متوسطة.

ملعقة عسل أسود.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات لحمة. خطوات عمل اللحمة المشوية أولاً نقوم نتجهيز تتبيلة اللحمة، نقوم بفرم البصل والطماطم ونأخد الماء فقط بدون القشور. نضع جميع البهارات وعصير الليمون والخل ونقلب جميع المكونات جيداً. وبعد ذلك نقوم بغسل اللحمة ونضعها في ماء وملعقة خل لمدة 10 دقائق. ثم نقوم بتصفيتها ونضعها في التتبيلة. نترك اللحمة في التتبيلة لمدة ليلة كامله في الثلاجة. نقوم بوضع اللحمة في صينية ونغطيها بورقة فويل وندخلها الفرن حتى تنضج. كما يمكن شوي اللحمة على الفحم. مكونات عمل اللحمة المشوية بالصويا صوص كيلو لحمة بفتيك خالية من الدهون.

3 معالق كبيرة صويا صوص.

3 معالق كبيرة خل.

فص ثوم مفروم.

ملعقة زبادي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة مستردة. خطوات تحضير اللحمة المشوية بالصويا صوص نقوم بغسل اللحمة جيداً وتصفيتها. نحضر وعاء ونقوم بمزج جميع مكونات التتبيلة معاً حتى نحصل على خليط متجانس. نضع اللحمة في التتبيلة لمدة ليلة كاملة أو على الأقل 3 ساعات. نقوم نتسخين الفرن مسبقاً، ثم نضع اللحمة في صينية ونتركها حتى تنضج. يجب سكب ملعقة من التتبيلة على اللحمة من وقت لآخر. ثم نقوم نتشغيل الشواية على اللحمة بعد نضجها حتى تأخد لون. ملاحظات للحصول على لحم مشوي طري يجب أن تكون اللحمة بدرجة حرارة الغرفة. وضع الخل في التتبيلة يجعل اللحمة تنضج سريعاً وبسهولة. يلزم أستخدام في التتبيلة ماء البصل والطماطم فقط دون القشور حتى لا تحترق أثناء الشوي. ترك اللحمة المشوية في التتبيلة لمدة ليلة كاملة للحصول على مذاق رائع أو على الأقل لمدة 3 ساعات. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحمة المشوية على الفحم بكل سهولة - ثقفني

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