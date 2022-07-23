طرق ونصائح التخلص من مسام الوجه الواسعة لبشرة ناعمة ونضرة

سد مسام الوجه، معظم الفتيات تواجه مشكلة جمالية كبيرة وواضحة وهي مشكلة مسام الوجه المتسعة والتي تكون بارزة على الوجه وتسبب الإحراج لمعظم تلك الفتيات ولكن ليس ذلك وحسب بل إنها تعرض البشرة للتهيج باستمرار والإصابة بالحبوب والبثور طوال الوقت لهذا يجب علينا أن نتعرف على أفضل طرق التخلص من المسام الواسعة حتى نحصل على بشرة جميلة متوهجة وناعمة.

مسام الوجه الواسعة

المسام هي تلك الثقوب التي تظهر على البشرة والطبيعي أنها لا تكون مرئية وحجمها صغير ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر على تلك المسام لتصبح واسعة مثل كثرة إنتاج زيوت ودهون البشرة أو استخدام مستحضرات تجميل ضارة بالبشرة وطبيعتها أو عدم تقشير الجلد باستمرار مما يعمل على تراكم خلايا الجلد الميت، ولكن بدونها يكون شكل الوجه أفضل والبشرة ناعمة وصحية وهذا هو سعي النساء والفتيات طوال الوقت أن تكون البشرة أجمل وصحية أكثر.

نصائح سد مسام الوجه

يوجه الأطباء بعض النصائح للنساء اللاتي يواجهن مشكلة مسام الوجه الواسعة وهي:

عدم وضع الزيوت على البشرة ذات المسام المتسعة. وعدم سد تلك المسام بطرق غير طبيعية أو صحية. تنظيف الوجه بمعدل مرتين باليوم حتى نتأكد من نظافته لأن المسام تصبح قادرة على امتصاص المزيد من الفطريات والملوثات والبكتريا على أن يكون الماء المستخدم فاتر. يتم غسل وتدليك الوجه برفق حتى لا نسبب للبشرة تهيج مفاجئ. استخدام منتجات مادة الريتينول لأنها تؤثر على حجم تلك المسام وتجعلها منكمشة ماعدا في فترة الحمل أو الرضاعة.

طرق التخلص من مسام الوجه الواسعة إلى الأبد

الوصفات الطبيعية فعالة في تصغير المسام وتجعلها منكمشة حتى لا تظهر على الوجه ومنها: