ماسكات من خيرات الطبيعة لبشرة ناعمة وجميلة وأصغر عشر سنوات

ماسكات طبيعية للبشرة، تهتم النساء طوال الوقت بجمالهن وبشرتهن فإن البشرة هي دليل جمال المرأة والعناية بنفسها لهذا يتم بذل الكثير من الجهد للاهتمام بها والعناية بها نظرًا لوجود الكثير من العوامل التي تؤثر على البشرة وطبيعتها، لذلك نجد أن معظم النساء يتجهن لاستخدام وصفات البشرة الطبيعية التي تغذي البشرة وتحفز إنتاج الكولاجين وتنشط الدورة الدموية باستمرار حتى تظل البشرة ناعمة ونقية وحيوية كما كانت وفي السطور القادمة نساعدكم بالتعرف على أفضل ماسكات للبشرة للحفاظ على جمالها الدائم طوال الوقت.

ماسكات الوجه الطبيعية بمكونات منزلية

هناك الكثير من وصفات العناية بالبشرة التي لا توصف، جميعها مخصصة من أجل الحصول على فائدة ما معينة أو لحل مشكلة ما عن غيرها سواء تنقية البشرة أو إزالة الحبوب والرؤوس السوداء أو إخفاء علامات التقدم في العمر أو تقليل إنتاج الزيوت الزائدة فعلى حسب المشكلة التي نرغب في حلها نختر الوصفة المناسبة لحلها من الوصفات التالية:

ماسك تفتيح البشرة

لبشرة بيضاء بدون تصبغات أو آثار لأشعة الشمس تستخدم تلك الوصفة. حيث نمزج ملعقة بودرة أطفال مع ملعقتين حناء بيضاء ونفس الحجم ماء ورد حتى يصبح قوام المكونات كريمي. بعد غسل وتجفيف البشرة يتم فرد الماسك بأكمله حتى تغطى البشرة جيدًا. عندما يجف على الوجه يشطف بالماء كليًا.

ماسك تقشير الوجه

نستخدم بن القهوة والعسل فكلاهما يوفر للبشرة عناصر طبيعية عديدة للحفاظ على البشرة وتقشيرها من أجل الحصول على بشرة ناعمة. حيث نخلط كمية من البن ضعف كمية السكر ويتم تطبيقها على الوجه لتدليكه وفركه برفق حتى نتخلص من الجلد الميت. بعد ربع ساعة يغسل الوجه جيدًا.

ماسك التخلص من الحبوب