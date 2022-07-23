لو انتي بتلبسي Plus size وجسمك مليان ، فاكيد هتكوني عارفة انك متقيدة في اختيار الملابس المطبوعة بشكل خاص ، لان دايما الشائع ان الالوان السادة هي بس المناسبة ليكي ، لكن احنا النهاردة بنقولك انك تلغي الفكرة دي من دماغك ، لا الحقيقة انك تقدري تلبسي الملابس المطبوعة وهيبقى شكلها حلو عليكي لكن المهم بس انك تختاريها صح ، والنهاردة هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكي نصايح للبس الملابس المطبوعة مع الجسم المليان.

نصايح للبس الملابس المطبوعة مع الجسم المليان:

1- شكل الطبعة:

شكل الطبعة مش بس الخطوط العمودية لان معروف انها بتنحف وبتدي طول اكتر ، ولكن كمان مع اشكال الطبعات التانية ، اتأكدي انك تختاري طبعات مافيش مساحات كبيرة بينها وماتكونش افقية ، ده هيخليها مناسبة اكتر للجسم المليان.

2- وازني اللوك:

لما تيجي تلبسي قطعة مطبوعة اتأكدي انك توازني اللوك بقطعة تانية ، وافضل اختيار هتكون قطعة بلون سادة ، هتساعد على تحقيق التوازن المثالي في اللوك بتاعك من غير ما الطبعة تبقى اوفر.

3- اعملي طبقات:

لو عايزة مجرد تاتش مطبوع بس في اللوك بتاعك ، اختاري قطعة فلورال خفيفة (او اي طبعة تانية من اختيارك) او كاب او حتى سكارف هيأدي المهمة على افضل وجه.

4- اختيار المقاس المناسب:

في اعتقاد غلط بين البنات اللي اجسامهم مليانة ان اختيار الملابس الواسعة (اللي في الغالب بتكون اكبر من مقاسك الطبيعي) بتساعد في اخفاء ديفوهات الجسم ، في حين ان ده صحيح الى حد ما ، الا ان لبس ملابس مطبوعة بشكل خاص مش بمقاسك الصح هيديكي نتيجة عكسية لان القماش المزخرف او اللي فيه رسومات ممكن يضيف حجم اكبر لجسمك ، عشان كده الافضل انك تختاري ملابس مطبوعة مقاسك بالظبط ، مش واسعة اوي ، ولا ضيقة اوي.

افكار بالصور تستوحي منها اللوك بتاعك:

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