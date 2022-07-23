هشة وبتدوب.. طريقة عمل كيكة الشوكولاته في الخلاط سريعة وسهلة ونتيجة أحلى من الجاهزة

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة عمل كيكة الشوكولاته في الخلاط باعتبارها من أسهل وأسرع الطرق التي يمكن تطبيقها للحصول على طعم مذهل ونتيجة باهرة ترضي الجميع خاصة الأطفال بدلًا من شرائها جاهزة، يمكن تناول هذه الحلوى المميزة كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة مع كوب من الشاي أو القهوة أو العصير.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته في الخلاط

يمكن إعداد كيكة الشيكولاتة اللذيذة في اسرع وقت وبأقل مجهود وبتكلفة اقتصادية بسيطة وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

6 ملاعق من الكاكاو الخام.

كوب من الحليب.

مقدار كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

¾ كوب من السكر البودرة.

عدد 2 بيض.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة ملح.

الطريقة

في البداية نضع مقدار كل من الحليب والسكر والزيت والبيض والفانيليا في الخلاط الكهربائي وتخلط المكونات جيدًا للتأكد من ذوبانها تمامًا مع مراعاة عدم وجود أي تكتلات في الخليط.

يفضل إضافة مقدار الكاكاو الخام إلى الخليط السابق بشكل تدريجي مع الضرب المستمر حتى تتجانس وتختلط المكونات مع بعضها البعض.

يتم خفق المكونات لمدة خمس دقائق للحصول على قوام كريمي ناعم.

نضع نصف المزيج في وعاء عميق مع الاحتفاظ بالنصف الآخر في الثلاجة لحين استخدامه.

تقلب المكونات الجافة المتمثلة في الدقيق والملح والبيكنج بودر مع بعضها جيدًا.

تضاف المكونات السابقة إلى نصف كمية الخليط مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب.

يصب الخليط في صينية مبطنة بالقليل من الزبدة المذابة.

يصب الخليط في صينية مبطنة بالقليل من الزبدة المذابة. توضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة وتترك لمدة 35 دقيقة.

إخراج الصينية من الفرن وتترك ربع ساعة حتى تبرد ثم نسكب خليط الشيكولاته السابق تجهيزه على الكيكة.

يفضل وضع كيكة الشيكولاتة في الثلاجة لمدة ساعة ثم تقطع وتقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط حيث تم التعرف على أسهل وأسرع طريقة تمكن ربة المنزل من إعداد هذه الكيكة اللذيذة بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة مع شرح كافة الخطوات والتكات التي تضمن نجاح الكيكة.