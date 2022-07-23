طريقة عمل صوص الكراميل لكل أنواع الحلويات وجاهز في عشر دقائق

دائمًا ما تقوم الأمهات بعمل الحلويات في المنزل وتقوم بعمل أنواع مختلفة من الصوص حتى تعطي طعمًا رائعًا لنوع الحلوى، فمن منا لم يتذوق من قبل أي نوع حلوى بصوص الكراميل؟! وخاصةً البان كيك الذي يتناوله الأطفال بكثرة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل صوص الكراميل اللذيذ في السطور القادمة حتى تستخدميه مع المزيد من الحلويات.

طريقة عمل صوص الكراميل

الكراميل يعتبر من أنواع الصوص ذات الطعم اللذيذ حيث يتم عمله من السكر الأبيض، لذلك نعرض لك طريقة تحضيره حتى تستخدميه مع الأيس كريم اللذيذ، وذلك كما يلي:

المكونات

عدد 1 كوب من السكر البني أو الأبيض حسب ما هو متوفر لديك.

عدد 1 ملعقة من الزبدة المتوفرة لديك.

رشة من القرفة المطحونة.

عدد 2 كوب من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

قومي في البداية بتجفيف طاسة عميقة جيدًا من الماء.

ضعي كمية السكر المتوفرة لديك في الطاسة، ثم أضيفي إليها القرفة المطحونة حتى تعطي طعمًا لذيذًا ورائحة لصوص الكراميل.

لا تحاولي استخدام أي ملعقة لجعل السكر مكرمل حتى لا يلتصق مع بعضه البعض.

قومي بتحريك الطاسة كل وقت قليل حتى لا يصبح السكر محروق.

أثناء تقليب السكر قومي بوضع اللبن الحليب على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

بعد أن تجد أن السكر أصبح بلون الكراميل كما تحبين قومي بسكب كوب واحد من اللبن الحليب المغلي عليه مع التقليب باليد الأخرى حتى لا يصبح الكراميل متكتل.

بعد أن يبدأ الخليط في الغليان قومي بسكب باقي كمية اللبن المتوفرة لديك.

قومي بالتقليب الجيد، ثم اجعلي النار هادئة جدًا واتركيه على النار حتى تجد أن الخليط أصبح متجانس.

اتركي الصوص حتى يصبح بارد تمامًا، فإما أن تستخدميه في نفس الوقت أو تضعيه في برطمان من الزجاج معقم.

في نهاية مقال طريقة عمل صوص الكراميل فقد وضحنا لكم طريقة التحضير السهلة، والتي يمكنك من خلالها تحضير كميات كبيرة منه والاحتفاظ به في الثلاجة إلى حين الحاجة إليه، فعليك في هذا الوقت اخراجه وتركه حتى يبرد ثم استخدميه بسهولة.