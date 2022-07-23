طريقة عمل بسبوسة بالقشطة.. المكونات وطريقة التحضير

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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محال الحلويات, هناك الكثير من عشاق اكل الحلويات ويبحثون علي افضل الطرق الخاصة بصنع اشهر واجمل الحلويات الشرقية والغربية, ومن ضمن الحلويات التي لها محبين كثيرين هي البسبوسة خاصة التي يتم عملها بالقشطة, ويمكن أن تقومي سيدتي بعمل البسبوسة بالقشطة في المنزل بكل سهولة وبأسرع وقت، حيث يجب أن يتم الإعداد لها وفق مكونات وطريقة تحضير محددة حتي يتم الحصول علي مذاق رائع لها، وسوف نوضح لكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل محل الحلويات المكونات: سكر بمقدار نصف كوب.

عدد اثنين بيض.

حليب بمقدار كوب.

زيت نباتي بمقدار كوب.

سميد الناعم بمقدار كوب.

مسحوق خبز بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. مكونات القشطة: حليب بمقدار نصف كوب.

كريمة بمقدار نصف كوب.

سميد ناعم بمقدار ثلاث ملاعق.

إعداد دقيق بمقدار ثلاث ملاعق.

ملعقتين من نشأ الذرة.

سكر بمقدار نصف كوب.

زبدة بمقدار ملعقتين.

ماء ورد بمقدار ملعقة كبيرة. طريقة التحضير أولاً صنع القشطة: يتم إعداد وعاء ووضع به الحليب بجانب الكريمة والسميد ونشا الذرة والدقيق والسكر, ثم قومي بتقليب هذا المكون جيداً.

يتم إشعال النار ووضع فيها الوعاء بالمكونات السابقة ثم يتم تقليب المكونات السابقة وهي علي النار.

يتم ترك هذا المكون علي النار حتي تلاحظين أن المكون بدأ في الغليان, ثم ارفعيه وضعي فيه الزبدة, ثم يتم تقليبه جيداً حتي يصبح خليط أو مزيج واحد.

يتم وضع هذا الخليط في وعاء أخر ويتم تغطية يورق بلاستيك.

ثم يتم أخذ هذا الوعاء بعد تغطيته ووضعه في الثلاجة لحين استخدامه. ثانياً تحضير البسبوسة: يتم تجهيز الفرن علي درجة 350 حتي يتم تحضير المكونات.

يتم تحضير وعاء ووضع فيه البيض وخفقة ثم يتم إضافة إليه كلا من السكر والزبادي والزيت, ثم تقومي بتقليب هذا المكون بطريقة جيدة وصحيحة.

بعد ذلك يتم إضافة إلي المكون السابق كلا من السميد والملح والبكينج بودر وماء الورد, ويتم تقييم مع بعض حتي تتجانس المكونات السابقة.

يتم وضع هذا المكون في طبق به مسحوق الخبز ويتم خبزه جيداً لمدة 16 دقيقة.

ثم يتم وضع خليط القشطة المحفوظ في الثلاجة علي مزيج البسبوسة, ثم يتم وضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة ويتم إخراجها وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسبوسة بالقشطة.. المكونات وطريقة التحضير - ثقفني

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