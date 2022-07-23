ارجع شباب.. الوصفة السحرية للشيب وتكثيف الشعر وترطيبه حتى لو كان الشعر يغزوه الأبيض

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يتم التخلص من الشعر الأبيض من خلال الوصفة السحرية للشيب والتي أثبتت بواسطة التجربة الفعلية لها على الشعر النجاح المضمون عبر تطبيق الوصفة بشكل صحيح، ونظراً لأن الكثير من الأشخاص المتقدمين بالعمر والشباب الذي يعاني من الشيب المبكر يرغبون في التخلص من ذلك المظهر الغير لائق بالنسبة لهم من خلال وصفات طبيعية منزلية، يتم إعدادها بمكونات من السهل توفيرها واستخدامها، لاستبدالها بالصبغات الكيميائية التي يتم استخدامها داخل صالونات التجميل.
الوصفة السحرية للشيب
وصفات التخلص من الشعر الأبيض وعلاجه انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، واليوم سوف نتعرف على أفضل الك الوصفات من خلال المكونات اللازمة لتحضيرها إلى جانب طريقة التحضير الخاصة بها، ولكن تلك الوصفات أثبت نجاح باهر في علاج الشيب وخلال مدة زمنية بسيطة، فضلاً عن تغطية الشعر الأبيض بالصبغة فلابد من علاج المشكلة من جذورها، وهو مع التقدم في العمر تضعف الصبغة الطبيعة الخاصة بالشعر وتحتاج إلى تحفيزات لإنتاج تلك الصبغة الطبيعية مرة أخرى.
مكونات وصفة طبيعية للتخلص من الشيب
كما تمت الإشارة سابقاً سوف نحتاج في تلك الوصفة إلى مكونات طبيعية لاسترجاع لون الشعر الطبيعي مرة أخرى، والقضاء نهائياً على ظهور الشعر الأبيض، وفيما يلي المكونات اللازمة:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- 5 ملعقة كبيرة من الشاي.
- 5 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام.
طريقة تحضير الوصفة السحرية للشيب
- في البداية يتم مزج كلا من ملاعق الشاي مع ملاعق القهوة المطحونة معاً في أناء نظيف.
- بعد مزج المكونات السابقة يتم إضافة زيت الزيتون مع التقليب ثم إضافة زيت جوز الهند الطبيعي وخمس ملاعق الخل الأبيض.
- يتم الاستمرار في التقليب حتى يتم الحصول على قوام ماسك الشعر المتجانس.
- بعد الانتهاء من تحضير الوصفة يتم تنظيف الشعر جيداً وتجفيفه تماماً ثم تقسيمه إلى أربع أجزاء متساوية.
- باستخدام فرشاة الصبغة يتم توزيع الخليط على الجزء الأول من الشعر من الجذور وحتى الأطراف على أن يتغلل داخل خصلات الشعر.
- يتم تكرار الخطوة السابقة على باقي أجزاء الشعر، الانتظار حتى مرور ساعة على الأقل.
ابدئي في إزالة الخليط من الشعر بواسطة الماء الفاتر والشامبو.
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