نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي الاحراج.. التخلص من تشققات القدمين بسرعة فائقة ستصبح كعوبك وردية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشققات القدمين هي واحدة من أخطر المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص رجالًا كانوا أو نساء، حيث أن تشقق القدمين ينتج بسبب الوقوف لفترات طويلة خلال اليوم والإهمال في التخلص من التشققات يزيدها بل يزيد من حدة ألمها، لذلك نقدم لكم خلطة التخلص من تشققات القدمين بكل سهولة في خلال سطور المقال القادمة حتى نساعدك على حل هذه المشكلة.

التخلص من تشققات القدمين

إن التخلص من التشققات الموجودة في قدمك ليس أمرًا صعب بل يعد من الأمور غاية السهولة، إلا أن العديد من يجهل ذلك، لذلك نقدم لكم أفضل الطرق لمساعدتك في ذلك الأمر.

غسول الفم لإزالة تشقق القدم

من الأشياء العجيبة التي تساعد في تلطيف الجلد غسول الفم، إذ أنه يستخدم كمرطب جيد للجلد، وذلك كما يلي:

المكونات:

نصف كوب من غسول الفم الذي تستخدمينه.

ونصف كوب من الخل.

كوب كبير من الماء الساخن.

حجر خشن للقدم.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم وضع كمية الغسول في بولة عميقة ويوضع عليه الخل.

بعد ذلك يضاف الماء الساخن عليهم مع مراعاة أنه سيدفأ مع المكونات الأخرى.

ثم توضع المناطق المتشققة في البولة لتغطي المكان تمامًا.

بعد ذلك تترك القدم في الماء لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

ثم يتم استخدام الحجر الخشن في فرك القدمين جيدًا حتى تزول التشققات.

بعد ذلك يمكن استخدام هذه الطريقة مرة يوميًا لتحافظ على قدميك ناعمة.

بيكربونات الصوديوم للتخلص من تشقق القدم

استخدمي بيكربونات الصوديوم لتتخلصي من التشقق في قدميك بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم.

كمية مناسبة من الماء لتغطي قدميك.

حجر خشن.

طريقة التحضير والاستخدام:

توضع بيكربونات الصوديوم داخل الماء في وعاء عميق.

بعد ذلك يتم وضع القدم داخل الوعاء حتى نجد أن الجلد الميت بدأ يذوب.

ثم قومي باستخدام الحجر في الفرك الجيد حتى يتم التخلص من الجلد الميت بكل سهولة.

بعد ذلك تكرر هذه الطريقة مرة يوميًا.

في نهاية هذه السطور فقد قدمنا لكم خلطة التخلص من تشققات القدمين بكل سهولة وذلك باستخدام غسول الفم، وأيضًا طريقة بيكربونات الصوديوم، فهذه الطرق تساعدك في الحصول على قدمين ناعمتين بكل سهولة وفي وقت قياسي.