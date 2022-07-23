نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللحمة المشوية على الفحم في البيت بأسرار التتبيلة الخاصة لكبرى قرى المشويات في المقال التالي
تعتبر اللحمة المشوية على الفحم من المأكولات الشهية التي تتسم بمذاق شهي ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ومن أهم مميزات تلك الوجبة هي سهولة تحضيرها في المنزل ولكن بعض السيدات تعاني من عدم الخبرة الكافية في التجهيز وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير اللحمة المشوية على الفحم.
طريقة تحضير اللحمة المشوية على الفحم
تعتبر اللحمة المشوية على الفحم من المأكولات المميزة عند البعض وطريقة تحضيرها بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير اللحمة المشوية على الفحم.
مكونات اللحمة المشوية على الفحم
- اثنان كيلو جرام من اللحم.
- ملعقة من صلصة الطماطم.
- سبع حبات من البصل.
- خمس ثمرات من الطماطم.
- ربع كأس من زيت الزيتون.
- ربع كأس من عصير الليمون.
- ملعقة من الملح.
- ملح من القرفة.
- ملعقة من السبع بهارات.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
خطوات تحضير اللحمة المشوية
يمكن بكل سهولة تحضير اللحمة المشوية في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
طريقة تحضير اللحمة المشوية
- يتم تقشير البصل ثم يتم تقطيعه إلى أنصاف.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من اللحم والبصل وباقي المقادير دون إضافة الطماطم وبعد ذلك يتم تركه لمدة ساعة لحين أن يتشرب اللحم التتبيلة.
- الخطوة التالية يتم وضع اللحم والبصل والطماطم في أسياخ.
- بعد ذلك يتم وضع الأسياخ على الفحم ويتم تركها لحين النضج.
- هكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير اللحمة المشوية وبالهناء عليكم.
مقادير تحضير اللحمة المشوية على البوتاجاز
- كيلو من اللحم ويكون خالي من العظام.
- بصلة حجمها متوسط.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من الروز ماري المفروم.
- ملعقتان من دبس الرمان.
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