نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة نقية.. النشا والخل لإزالة الشعر من جذوره وودعي جلسات الليزر المكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث عن وصفة النشا والخل لإزالة الشعر باعتبارها حل سحري لمشكلة إزالة الشعر حيث تواجه العديد من النساء هذه المشكلة المزعجة التي تسبب الضيق لذا تبحث عن إحدى البدائل الطبيعية التي تمكنها من من حل هذه المشكلة بدون مجهود وألم وبتكلفة اقتصادية بسيطة إضافة إلى تفتيح البشرة بدلًا من اللجوء إلى جلسات الليزر باهظة التكلفة والتي قد تلحق ضررًا بالغًا بالبشرة.

النشا والخل لإزالة الشعر

أثبت هذا الخليط السحري قدرته الفائقة في التخلص من الشعر الزائد بمنتهى السهولة، تعددت طرق إعداد هذه الوصفة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الطريقة الأولى

نجحت هذه الطريقة في الحصول على نتائج مذهلة بشهادة الكثير من النساء وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من الخل.

بياض بيضة واحدة.

الطريقة:

يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تتحول إلى قوام كريمي ناعم سهل الفرد.

بعد ذلك قبل البدء في تطبيق الوصفة ينبغي غسل الوجه والجسم بالماء الساخن حتى تتفتح مسام الجلد.

ثم يجفف الوجه والجسم باستخدام فوطة قطنية ناعمة.

بعد ذلك يفرد الخليط على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ويترك لمدة 12 ساعة حتى يجف تمامًا.

بينما للحصول على النتيجة المرجوة ينبغي فرك الخليط من على الجسم وستلاحظين تساقط الشعر مع الفرك.

كما يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

الطريقة الثانية

تعمل هذه الطريقة على إزالة الشعر من الجذور تدريجيًا وتفتيح البشرة بمكونات اقتصادية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

ملعقة نشا.

½ ملعقة خل.

الطريقة:

نمزج المكونات السابقة مع بعضها البعض.

بعد ذلك يوزع المزيج على أماكن الشعر ويترك لمدة ربع ساعة حتى يجف.

ثم يشطف بالماء الفاتر ويجفف الجسم بفوطة قطنية ناعمة.

بعد ذلك يفضل تكرار هذه الوصفة لمدة 3 أيام في الأسبوع وستلاحظين أن الشعر يقل تدريجيًا.

في نهاية مقال النشا والخل لإزالة الشعر حيث تم التعرف على طريقة إعداد وتطبيق هذا المزيج السحري الجبار القادر على إزالة الشعر من الجذور كما أثبتت هذه الخلطة قدرتها الفائقة في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.