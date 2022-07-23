طريقة عمل القرص الفلاحى بمنتهى السهولة وبمكونات بسيطة لوصفة ناجحة 100%

نقدم لكم من خلال المقال طريقة عمل القرص الفلاحى الطرية التي يمكنك تحضيرها بسهولة، فإن توفر لديك المكونات التي سوف نعرضها في المقال فيمكنك تحضير كمية كبيرة من القرص، والتي يمكنك تناولها مع كوب من اللبن الساخن لتكون وجبة إفطار أو عشاء خفيفة ولذيذة، كما أنها بها العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم تابعينا لتتعرفي عليها.

طريقة عمل القرص الفلاحى

قدمي لأسرتك وجبات خفيفة مميزة بعمل القرص الفلاحي في المنزل وقومي بحشوها بالحشو التي تميزك، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 1 كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السمنة البلدي أو ما يعادل ربع كيلو من السمن.

كوب كبير من زيت الذرة.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

لبن رائب بمقدار كوب ونصف.

كمية مناسبة من السمسم لتزيين وجه القرص.

ربع ملعقة ملح.

طريقة التحضير

عليك قبل تحضير الوصفة أن تقومي بوضع السكر في وعاء عميق، وضعي عليه الخميرة الفورية، وأضيفي إليه القليل من الماء الدافئ وغطيها بغطاء محكم.

قومي بتذويب السمن البلدي، واسكبي عليه زيت الذرة وقلبي حتى يمتزجوا معًا.

انخلي الدقيق في البولة وقومي بإضافة ملح الطعام إليه.

قومي بسكب خليط الزيت والسمن، وقومي بفرك الدقيق وخلطه بهم جيدًا حتى تتغلف كل ذرات الدقيق به.

اسكبي الخميرة بعد أن تضاعف حجمها وقلبي، ثم ابدئي بالعجن بوضع اللبن الرائب الدافئ وقلبي جيدًا.

استمري في العجن لمدة لا تقل عن العشرة دقائق.

غطي العجين حتى يختمر، ثم قومي بعمله كرات متوسطة.

اتركي كل كرة جانبًا لمدة ربع ساعة.

قومي بالضغط على الكرات ويمكنك قبل الضغط حشوها بالجبن مثلًا.

بعد إكمال الكمية قومي بترك العجين قليلًا حتى يسخن الفرن، وادخلي العجين به لمدة ربع ساعة.

اخرجي القرص من الفرن وتوضع في بولة وتغطى جيدًا.

قدميها مع كوب من اللبن أو مشروب تحبينه.

في نهاية مقال طريقة عمل القرص الفلاحى فقد عرضنا لكم الطريقة التي ستجعلك تحصلين على قرص هشة طرية مثل التي يقوم بعملها الفلاحين وبنفس الطعم الرائع، فعليك تحضيرها كوجبة إفطار خفيفة لذيذة وفي نفس الوقت مفيدة.