نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه البدر.. النشا والزبادي لتسمين الوجه بطرق طبيعية كوني قمر 14 والنتيجة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخدود الممتلئة إحدى علامات الجمال لذا ترغب النساء في معرفة وصفة النشا والزبادي لتسمين الوجه حيث تعاني الكثير من الفتيات والنساء من مشكلة نحافة الوجه التي تسبب الضيق والحرج في بعض الأحيان، يعمل هذا الثنائي الجبار كبديل طبيعي لعمليات نفخ الخدود المكلفة كل ما عليكِ فعله هو المواظبة عليها لفترة قصيرة وستلاحظين الفرق بنفسك.

النشا والزبادي لتسمين الوجه

أثبت هذا الثنائي الرائع قدرته على تسمين الوجه في أسرع وقت ممكن حيث تعمل الزبادي على تفتيح البشرة وترطيبها وزيادة نضارتها كما تعمل النشا على نفخ الخدود، تعددت طرق إعداد هذه الوصفة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

النشا والزبادي والبيكنج بودر للوجه

لإعداد هذا الماسك المذهل لنفخ وتسمين الخدود ينبغي إتباع التالي:

المكونات:

علبة زبادي.

ملعقة من النشا.

القليل من البيكنج بودر.

الطريقة:

تقلب المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

بعد ذلك يوزع الماسك على الوجه ويترك لمدة ثلث ساعة.

ثم يغسل بالماء الفاتر.

بينما للتأكد من الوصول إلى النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ينبغي تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

ماسك الخميرة والنشا والزبادي

أثبتت هذه الطريقة كفاءتها في الحصول على النتيجة المرجوة وذلك من خلال تطبيق التالي:

المكونات:

ملعقة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار ملعقة واحدة من الخميرة.

القليل من بودرة الأطفال.

قطرات من زيت الزيتون.

3 نقاط من ماء الورد.

الطريقة:

يفضل وضع مقدار الخميرة في كوب من الماء مع التقليب الجيد للتأكد من ذوبان الخميرة تمامًا.

بعد ذلك يتم وضع مقدار النشا والزبادي وبودرة الأطفال وزيت الزيتون وماء الورد.

ثم تضاف الخميرة في وعاء عميق وتقلب المكونات جيدًا.

بعد ذلك يطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا.

ثم يشطف بالماء الفاتر.

بينما يفضل تطبيق هذه الوصفة يوميًا للحصول على النتيجة المرجوة.

وبهذا يكون قد تم التعرف على وصفة النشا والزبادي لتسمين الوجه باعتبارها من أهم الوصفات والخلطات الطبيعية القادرة على نفخ الخدود بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة بدلًا من اللجوء إلى عمليات التجميل باهظة التكلفة.