نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن في المقال التالي
أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة هي بيتزا الطاسة مكوناتها سهلة وبسيطة تتكون العجين فقط من 3 مكونات فقط في هذه المقالة سوف نقدم اليكم أفضل وأسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ويمكنك عملها خلال 10 دقائق فقط وبدون تكاليف وبأقل وقت ممكن أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة وهي المشهورة بأسم بيتزا الطاسة هي واحدة من أفضل طرق البيتزا السريعة كما ايضاً تتكيز بطعم طري من الداخل ومقرمش من الأطراف فتنفع وقت الغداء لأطفالك وجميع افراد أسرتك أو كوجبة العشاء أو كفطور لأطفالك فى التمارين والمدارس خاصة لمحبين البيتزا كما ايضاً هذة الوصفة غير مكلفة نهائياً نظراً لأسعار البيتزا في المطاعم حالياً فاليوم سوف نقدم اليكم أفضل بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن .
أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة
تبحث الكثير من الأمهات على أكلات سربعة خاصة المرأة العاملة لقلة الوقت وكثؤة الموجود فقد زاد البحث عن اسهل بيتزا بدون فرن ولا خميرة و عن بيتزا الطاسة وعن أسهل بيتزا بأقل مكونات ممكنة فاليوم نخبركم بطريقة عمل البيتزا في 10 دقائق فقط .
مقادير بيتزا الطاسة:
- كوب وربع من الدقيق المنخول مسبقاً متعدد الأستخدام .
- كوب من الزبادي يفضل يكون في درجة حرارة الغرفة .
- نصف ملعقة بيكنج بودر .
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا .
- زيت نباتي أو زيت زيتون .
- رشة ملح .
طريقة عمل بيتزا الطاسة
- اولاً ضعي الزبادي مع الزيت في وعاء وأخلطيهم .
- ضعي كل المكونات الجافة معاً الدقيق والبيكنج بودرو الصودا واخلطيم جيداً ورشة الملح .
- اخلطي كل المكونات معاً جيداً .
- ملحوظة قد تبدو العجينة تحتاج دقيق فلا تضعي دقيق انتي تحتاجينها عجينة رطبة .
- يفضل ان يكون الزبادي دافئ ليكون ناعم في العجن .
- بعد ان يتجانس المكونات معاً جيداً وأن تكون كره ناعمه .
- حسب الرغبه افرضي العجينة كامله أو على اتنين .
- ضعي طاسة تيفال على النار متوسطة وضعي بها زيت النباتي .
- عندما يكون الزيت ساخن ضعي العجينة واتركيها ثواني ليكون لونها ذهبي اقلبيها على الوجه الآخر .
- ثم ضعي الصلصة على الوجه الهبي والجبنة والزيتون ك ما تريدي اضافته وغطي الطاسة لحين يسيح الجبن ويقدم وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن أسرع بيتزا بدون فرن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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