أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن

أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة هي بيتزا الطاسة مكوناتها سهلة وبسيطة تتكون العجين فقط من 3 مكونات فقط في هذه المقالة سوف نقدم اليكم أفضل وأسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة ويمكنك عملها خلال 10 دقائق فقط وبدون تكاليف وبأقل وقت ممكن أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة وهي المشهورة بأسم بيتزا الطاسة هي واحدة من أفضل طرق البيتزا السريعة كما ايضاً تتكيز بطعم طري من الداخل ومقرمش من الأطراف فتنفع وقت الغداء لأطفالك وجميع افراد أسرتك أو كوجبة العشاء أو كفطور لأطفالك فى التمارين والمدارس خاصة لمحبين البيتزا كما ايضاً هذة الوصفة غير مكلفة نهائياً نظراً لأسعار البيتزا في المطاعم حالياً فاليوم سوف نقدم اليكم أفضل بيتزا بدون فرن ولا خميرة ( بيتزا الطاسة ) خلال 10 دقائق فقط بأقل تكلفة ووقت ممكن .

أسرع بيتزا بدون فرن ولا خميرة

تبحث الكثير من الأمهات على أكلات سربعة خاصة المرأة العاملة لقلة الوقت وكثؤة الموجود فقد زاد البحث عن اسهل بيتزا بدون فرن ولا خميرة و عن بيتزا الطاسة وعن أسهل بيتزا بأقل مكونات ممكنة فاليوم نخبركم بطريقة عمل البيتزا في 10 دقائق فقط .

مقادير بيتزا الطاسة:

كوب وربع من الدقيق المنخول مسبقاً متعدد الأستخدام . كوب من الزبادي يفضل يكون في درجة حرارة الغرفة . نصف ملعقة بيكنج بودر . نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا . زيت نباتي أو زيت زيتون . رشة ملح .

طريقة عمل بيتزا الطاسة