نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر خلطة البيك الأصلية وتحضيرها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر خلطة البيك الأصلية من الأمور التي تسعى النساء لمعرفتها من أجل تحضيرها في المنزل، حيث تشتهر وجبات مطعم البيك بالمذاق الشهي والطعم المختلف، ويرجع ذلك إلى إضافة توابل وبهارات كثيرة في خلطة تتبيل الفراخ، كما تعتمد الخلطة على إضافة عصير التفاح الذي يضفي مذاق مميز على الوجبات، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني نقدم سر الخلطة، كما نتعرف على فروع مطعم البيك في السعودية.

نبذة عن مطعم البيك

قام رجل الأعمال شكور أبو غزالة بتأسيس الفرع الرئيسي لمطعم البيك من أجل تقديم الدجاج البروست.

ثم توالى افتتاح الفروع الأخرى في جميع مدن المملكة والتي وصل عددها إلى أكثر من 60 فرع.

تولى منصب الرئيس التنفيذي رامي أبو غزالة، والذي حرص على إضافة أنواع وجبات جديدة، مثل المسحب، والمأكولات البحرية.

سر خلطة البيك الأصلية

ينفرد مطعم البيك بطعم مميز للوجبات ويرجع ذلك إلى استخدام ما يزيد عن 18 نوع من التوابل والبهارات التي تعزز المذاق.

حيث يستخدم في تتبيلة الفراخ عصير التفاح، الثوم، الزنجبيل، وغيرها من البهارات.

مع العلم أن قطع الدجاج تغمس في التتبيلة لمدة طويلة لا تقل عن 10 ساعات وربما تظل يوم كامل.

خلطة بروست دجاج البيك

تعتمد خلطة بروست الدجاج الأصلية من مطعم البيك على التوابل التي تمنحها المذاق المختلف، وتتمثل المقادير والطريقة فيما يلي:-

مقادير الخلطة

ثلاثة فصوص من الثوم.

قطع فراخ.

ملعقة زنجبيل.

عصير ثمرة من التفاح.

ملح طعام.

فلفل أسود.

بصل بودر.

عصير ليمونة.

بيض مخفوق.

دقيق.

بقسماط مطحون.

طريقة التحضير

أولاً يتم خلط كافة التوابل مع بعضها البعض في وعاء عميق. ثم يتم غمس قطع الدجاج في التتبيلة ووضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. من ثم يتم غمس قطع الفراخ في البيض المخفوق، ثم الدقيق، ثم البقسماط. وأخيرًا يتم قلي قطع الفراخ في زيت ساخن غزير حتى تكتسب اللون الذهبي والقوام المقرمش الذي لا يقاوم.

فروع مطعم البيك

يمتلك مطعم البيك حوالي 64 فرع على مستوى مدن المملكة العربية السعودية، حيث يوجد فروع في جدة، الرياض، مكة المكرمة، ينبع، الطائف، المدينة المنورة، وغيرها.