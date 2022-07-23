نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر عادة يومية نفعلها تسبب السرطان خطورة تجميد الخبز في الفريزر وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطورة تجميد الخبز في الفريزر أصبح يلجأ الكثير من النساء لتخزين وحفظ الخبز بداخل الفريزر وذلك حتى يتم الحفاظ على الخبز لأطول فترة بدون أن يحدث أي تلف له، ولكن قد أشار العديد من خبراء التغذية والأطباء أن هذا الفعل قد يسبب الكثير من الأضرار الصحية، وخاصتًا إذا تم تسخين الخبز بعد الخروج من الفريزر، ولذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال عن إخطار وضع الخبز بالفريزر بالتفصيل تابعونا.

اخطار حفظ الخبز بالفريزر

بالفعل قد يكون حفظ الخبز بداخل الفريزر له الكثير من الأضرار الصحية الخطيرة والتي سوف يتم حصرها في الآتي:

عند تخزين الخبز في الفريزر يؤدي ذلك إلى فقدان الكثير من العناصر الغذائية الخاصة بالخبز.

وضع الخبز وهو ساخن في كيس بلاستيك وتحفظ بعد ذلك بداخل الفريزر قد يصبح الخبز في هذه الحالة مادة قاتلة وقد يسبب السرطان وذلك لأنه قد ينتج عن ذلك مادة ديكوسين الخطيرة.

إذا تم تخزينه لأكثر من ثلاثة أيام أو في كيس بلاستيكي عادي فقد يفسد ويتحول النشا إلى سكر مما يسبب نزلة برد في القناة الهضمية ، وقد تتفاعل الأكياس العادية مع الخبز وتسبب الجذور الحرة في الجسم وهي أنشطة التهابية في الجسم والسبب الرئيسي للسرطان فيجب الحفاظ على صحتك وصحة أولادك وأسرتك.

في البداية الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة يمكن أن يسبب بالطبع في تعفنه بسرعة وهذا ما يطلق عليه دورة حياة الخبز السريعة، كما يفقد جميع القيم الغذائية الموجودة فيه أيضاً وكمية كبيرة من الفيتامينات وبالطبع يحتفظ بجميع المواد الدهنية والكربوهيدرات والبروتينات أيضاً التي تعطي الخبز طعم طازج عند تسخين الخبز مرة أخري.

نصائح عند وضع الخبر في الفريزر

عندما نقوم بتخزين الخبز بطريقة صحيحة يجب أن نقوم بترك الخبز حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في إناء يسمح بدخوله في الفريزر ثم نقوم بتغطيته جيدا ونضعه في الفريزر وعندما نستخدمه نخرجه من الفريزر ونتركه حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة ثم نقوم بتسخينه ولتخزينه مرة اخرى نتركه حتى يبرد ثم نخزنه مرة أخرى في الفريزر بنفس الطريقة فأن تخزينه بمثل هذه الطريقة لا يسبب أي أمراض.

هناك عدة خطوات ينصح باتباعها قبل وضع الخبز بداخل الفريزر وذلك للحفاظ عليه من أي أضرار قد تحدث من ذلك ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

في البداية الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة يمكن أن يسبب بالطبع في تعفنه بسرعة وهذا ما يطلق عليه دورة حياة الخبز السريعة، كما يفقد جميع القيم الغذائية الموجودة فيه أيضاً وكمية كبيرة من الفيتامينات وبالطبع يحتفظ بجميع المواد الدهنية والكربوهيدرات والبروتينات أيضاً التي تعطي الخبز طعم طازج عند تسخين الخبز مرة أخري.

ينصح ويفضل استخدام الأكياس الورقية في حفظ الخبز داخل الفريزر والبعد عن استخدام الأكياس البلاستيكية التي تتفاعل وتؤدي إلى تسبب الكثير من الأخطار.

لابد من غلق الكيس بأحكام قبل الدخول او الفريزر.

لا ينصح بتسخين الخبز مباشرتًا بعد الخروج من الفريزر فإن الأفضل هو وضع الخبز بعد أن يهدأ قليلًا بداخل الفرن على درجة حرارة منخفضة تمامًا ويترك حتى يسخن، ولا يفضل التعرض للنار بشكل مباشر.

أفضل شيء هو استخدام الخبز الطازج بشكل يومي وهذه الطريقة هي التي ينصح بها بشكل دائم منعًا لحدوث أي أضرار.

مخاطر تخزين الخبز في الفريزر

يقوم العديد من ربات المنازل بتخزين الخبز بطرق خاطئة حيث يقوموا بوضع الخبز في أكياس عادية وبعد ذلك يضعوه في الفريزر. وعند إعادة استخدامه يقوموا بإخراجه من الفريزر وتسخينه مباشرة بدون الانتظار أن يفك. تتفاعل بعض المواد الموجودة في الأكياس مع الخبز ويمكن أن تنتج مادة مسببة للسرطان وهي مادة الديوكسين الكيميائية تهلك حياة الإنسان على المدى البعيد ويجهل الإنسان ذلك.

توصلت دراسة جديدة إلى أن أفضل أنواع الخبز يعتمد على جسم كل فرد ، حيث قد تختلف الفوائد لكل منها وشملت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الصحية Cell Metabolism ، 20 شخصًا تناولوا خبزًا من العجين المخمر المصنوع من القمح الكامل “العجين المخمر” أو الخبز الأبيض المكرر لمدة أسبوع ثم توقفوا عن تناول الخبز لمدة أسبوعين ثم قاموا بتبديل الخبز لأسبوع آخر.

كيفية تخزين العيش

يمكنك تخزين العيش في الثلاجة والإبتعاد عن وضعه في أي كيس بلاستيكي، يمكنك وضعه في طبق زجاجي نظيف أو نوع من أنواع البلاستيك غير ضار كما عليك تجنب تخزين الخبز وهو مبتل فهو يعمل على تكون الفطريات بشكل أسرع كما ننصح باستخدام الخبز يوم بيوم والابتعاد عن تخزينه إلا للضرورة لصحتك وصحة أطفالك وأسرتك.

تسبب مادة الديوكسين الكيميائية السموم وتتلف الكبد بشكل كبير كما أنها تتلف خلايا الدماغ وتسبب السرطان بمختلف أشكال سواء سرطان في القولون أو المعدة أو غيره.

من الطرق الخاطئة أيضًا لتخزين الخبز هي الثلاجة يقوم بعض ربات المنازل بتخزين الخبز في الثلاجة لفترة طويلة مما ينشط فطر عفن الخبز ويسبب تصوف للخبز ويمكن أن يسبب ذلك تسمم ومشاكل في الجهاز الهضمي.