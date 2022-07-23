اعملى كيكة العشر دقايق بالنسكافيه فى الطاسة بطعم روعة

كيكة العشر دقايق بالنسكافيه من الكيكات الخطيرة، والتى لها طعم جميل وهش بما تحتوي عليه من مكونات يعشقها الكثيرين، كما انها تعد من الوصفات السهلة والسريعة لعمل الكيك بدون فرن وفى اسرع وقت، لذلك يمكنك عملها لأفراد أسرتك فى وقت قياسي وذلك كتسلية فى الأجازة، كما انه من السهل على أى سيدة عملها وبكل سهولة فى المنزل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة العشر دقايق بالنسكافيه بالتفصيل.

مكونات كيكة العشر دقايق بالنسكافيه

تتكون كيكة العشر دقايق بالنسكافيه من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

ملعقة كبيرة من النسكافيه.

علبة من الزبادى.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٣ كوب من السكر.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

١/٤ كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

للتزيين

فول سوداني مجروش.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة العشر دقايق بالنسكافيه لها بعض خطوات فى اعدادها سهلة وبسيطة وهى كمايلي:

فى وعاء عميق نضع ملعقة النسكافيه وعليها علبة الزبادى ونخلطهم مع بعض كويس ونتركهم جانباً. ثم نجهز كوب من اللبن ونضيف عليه ملعقة النشا ونقلبهم مع بعض كويس ونتركهم جانباً. وفى طاسة على النار نقوم بكرميل كوب السكر على نار هادية حتى يذوب السكر ثم نضيف عليه ملعقة الزبدة. بعد ذلك نضيف عليهم كوب اللبن المذوب بالنشا ونقلب بهدوء لغالية ما تفك. ثم نضيف عليهم ملعقة القشطة ونطفئ النار ونقلبهم مع بعض كويس ونتركه حتى يبرد تماماً. بعد ذلك نحضر خليط النسكافيه والزبادى ونضيف عليه حبة البيض والفانيليا ونخلطهم مع بعض كويس بالمضرب السيلك اليدوي. ونضيف عليهم ثلث كوب السكر ونقلب حتى يذوب ثم نضيف عليهم ثلاث ملاعق اللبن وربع كوب الزيت ونقلب حتى يمتزجوا تماما. ثم نضيف عليهم الدقيق المنخول وعليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. لو الخليط سميك نضيف عليه ملعقة من اللبن ونقلب حتى يكون الخليط بقوام متوسط. نحضر طاسة مقاس ٢٤ وندهنها بالزيت ونفرشها بورق الزبدة ثم نسكب بها الخليط ونغطيها ونضعها على نار هادئة لمدة ١٠ دقائق أو أكثر حسب النار. بعد ذلك نختبر نضجها بعود خشبي نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدى شوية ثم نقلبها. نضعها فى الطاسة مرة أخرى ونوزع عليها صوص الكراميل ونزينها بالفول السوداني المجروش. نتركها حتى تتشرب قليلا ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وهنا.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: