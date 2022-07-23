نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الجزر والجوز (العين الجمل) والقرفة مثل أشهر المطاعم والكافيهات في المقال التالي

طريقة عمل كيك الجزر والجوز الموجودة في أشهر المطاعم والكافيهات وتسمى ايضاً بالكاروت كيك ، تحتوي كيكة الجزر على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الفيتامينات لأحتوائها على الجوز (عين الجمل ) الذي يتميز بالأوميجا 3 والمغنيسيوم والجزر الغني بالفيتامينات والقرفة تبحث الكثير من الأخمهات والفتيات على طريقة عمل كيكة الجزر والجوز وعن كيكة الجزر والقرفة فاليوم سوف نخبركم عن مقادير كيكة الجزر والجوزوكيفية تحضيرها بالخطوات لكي تقدميها لأسرتك كوجبة الفطور مع كوب من الحليب الدافئ أو كوب من الشاي أو لضيوفك في المساء كسناك مع القهوة أو الشاي . طريقة عمل كيك الجزر والجوز سوف نقدم اليكم مقادير عمل كيكة الجزر والقرفة بالتفاصيل هذه الوصفة تكفي 8-6 أفراد : 3 حبات بيض .

1 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

¾ كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة مربى لمشمش.

½1 كوب جزر مبروش.

1 كوب جوز (عين الجمل ) .

¼1 كوب دقيق .

2 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر .

½ ملعقة صغيرة قرفة .

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل .

رشة قرنفل .

رشة ملح .

¼ كوب قشر ليمون .

¼ كوب زبيب منقوع بماء الورد . كيفية تحضير كيكة الجزر والقرفة أولاً سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية . في وعاء افصلي الصفار عن البياض، ثم اخلطي البياض مع السكر والملح حتى يكون المزيج كريمي . اخفقي الصفار البيض مع الفانيليا السائلة، الزيت، الجوز (عين الجمل )، المربى والجزر المبشور. أخلطي كل من الدقيق وبايكنغ باودر والقرفة وليمون حتى يمتزج المكونات جيداً . أضيفي خليط الدقيق بالتدريج مع باقي المكونات، ثم أضيفي البياض واخلطي جيدا. صبي الخليط في قالب كيك مرشوش بالدقيق بعد دهنه بالزبدة. اخبزي الكيكة في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة خمس دقائق، ثم اخفضي النار واتركيها حتى تنضج . قدميها مع تزينها بكريم شانتيه أو صوص المربي على الوجه و رشه قرفة هكذا انتهينا من كيفية تحضيرعمل كيك الجزر والجوز . أسرار نجاح كيكة الجزر والقرفة بعد خروج الكيك الجزر بعين الجمل من الفرن اتركي الكيك يبرد في القالب الخاص به لمدة 15 دقيقة، حتى يكون الكيك متماسك عند التقديم.

يبرد في القالب الخاص به لمدة 15 دقيقة، حتى يكون الكيك متماسك عند التقديم. يجب أن يكون البيض واللبن بدرجة حرارة الغرفة .

الإلتزام بمكونات الكيك بدون أي نقصان أو زيادة فيها ولكن ممكن تقليل السكر حسب الرغبة .

لا تُكثري من استخدام البيكنج بودر لأنه سينفخ الكيك زيادة عن اللزوم والنتيجة هو هبوط الكيك، ويجب التأكد من صلاحيته قبل الاستخدام.

استعمال نفس الكوب فتقدير المكونات.

يدخل الكيك الفرن مباشرة لذلك يجب تسخين الفرن مسبقاً ويملأ القالب إلى ثلاثة أرباعه وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن طريقة عمل كيك الجزر والجوز . عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الجزر والجوز

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