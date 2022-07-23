بحبة بطاطس تخلص من الشعر الأبيض

قشر البطاطس طريقة طبيعية تمامًا لإيقاف وإزالة الشعر الأبيض، على الرغم من أن طريقة استخدامه لمنع ظهور الشعر الأبيض على الرأس مهمة جدًا أيضًا. من أكثر علامات تقدم السن شيوعًا الشعر الأبيض وهذه العملية حتمية، لكن العديد من الشباب هم أيضًا منخرطون في هذه المشكلة. أحد الأسباب الرئيسية والشائعة لشيب الشعر هو التوتر والقلق أثناء منتصف العمر والشباب، ولا يمكن اعتبار الشيخوخة السبب الوحيد لشيب الشعر.

إزالة الشعر الأبيض بالبطاطس

يحاول الكثير من الناس إخفاء الشعر الأبيض عن الآخرين. لذلك، فإنهم ينفقون الكثير من المال لشراء المواد الكيميائية وطرق أخرى لإزالة الشعر الأبيض. من أفضل وأرخص الطرق لإزالة الشعر الأبيض هو استخدام قشرة البطاطس، والتي ستكون فعالة للغاية. في هذا المقال نناقش موضوع إزالة الشعر الأبيض بالبطاطس .

المكونات اللازمة لإزالة الشعر الأبيض بالبطاطس

5 أو 6 حبات بطاطس.

مصفاة.

صَحن.

زجاجة شامبو فارغة.

إبريق شاي أو غلاية

الطريقة الأولى هي تحضير محلول لمنع الشيب

قشري البطاطس.

ضعي البطاطس المقشرة في الغلاية.

ضعي البطاطس على النار مع القليل من الماء ونتركها على نار هادئة لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

بعد الوقت المحدد، أطفئ النار واهرس البطاطس في وعاء مع مصفاة بالداخل حتى يتم فصل الماء عن البطاطس.

صبي الماء في الغلاية في وعاء آخر حتى يبرد.

ثم اخلطي عصير البطاطس المسلوق مع ماء الغلاية واسكبيه في زجاجة شامبو فارغة لغسل شعرك.

غسل الشعر 2-3 مرات في الأسبوع بهذه التركيبة يزيل جفاف الشعر ويمنعه من التحول إلى اللون الأبيض.

الطريقة الثانية هي تحضير محلول لمنع الشيب

املأي كوبًا من قشر البطاطس الذي تركته من طهي البطاطس.

صبي محتويات الكوب في إبريق الشاي. أضف كوبين من الماء إليه ثم ضعه على الموقد واشعل اللهب تحته.

انتظر 5 دقائق بعد الغليان. قلب هذا الخليط ببطء ثم أزل الغلاية من الغاز. انتظر بضع دقائق حتى يبرد السائل.

ثم نسكب هذا الخليط في وعاء ونزيل قشر البطاطس منه وتخلصي منها. السائل الناتج هو الذي يجب أن تستخدميه على شعرك.

كيف تستخدم هذا السائل؟