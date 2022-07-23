فكرة جهنمية.. مشروب الايس كوفي برغوة كبيرة مثل الكافيهات بزجاجة فارغة

إليكم طريقة عمل رغوة الآيس كوفي في المنزل بنفسك وأفضل من المحلات، حيث أن الآيس كوفي هو واحد من أكثر المشروبات التي يحبها العديد من الأشخاص ويقومون بشراءه من الكافيهات وهو من ألذ مشروبات الصيف التي تساعدنا في الحر الشديد لأنه عبارة عن قهوة باردة، ولكن بعض الأشخاص تحتاج إليه في وقت لا يمكنها فيه شراءه من الخارج ولا تعرف كيف تقوم بعمل الرغوة التي على سطح الأيس كوفي من أعلاه وسنقوم بتقديم ذلك لكم بخطوات بسيطة.

طريقة عمل رغوة مشروب الايس كوفي في المنزل

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان المطحونة.

كوب صغير من الحليب البارد.

قطع ثلج في كوب صغير.

سكر بحسب الرغبة.

صوص شيكولاتة وكريمة مخفوقة.

صوص كراميل.

خطوات وطريقة تحضير الآيس كوفي بالرغوة بعلبة غسول:-

قومي بإحضار كوب كبير وضعي بداخله صوص الشيكولاتة أولًا ثم قطع الثلج على الصوص.

بعد ذلك قومي بصب الحليب على الصوص والثلج وبعد ذلك قومي بوضع القهوة أو النسكافيه في الكوب.

ثم قومي بصب الماء الساقع والسكر على المشروب ثم قومي بصب باقي الحليب في علبة غسول.

ابدئي في صبه على الخليط وضخه بالتدريج حتى تظهر رغوة كبيرة على وش الأيس كوفي كما تظهر في الصورة.

يمكنك تزيين الأيس كوفي بمكونات التزيين التي قمنا بذكرها في المكونات أعلاه ويمكنك وضعه داخل الثلاجة حتى يصبح بارد وقومي بتقديمه وتناوله باردًا كأفضل أيس كوفي برغوة منزلية.

نصائح عند تحضير الآيس كوفي

هناك بعض النصائح الهامة عند تحضير الآيس كوفي حتى يظهر بنفس هيئة وشكل الأيس كوفي الجاهز وبنفس الطعم وتتمثل هذه النصائح في كل مما يلي:-