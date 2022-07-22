ملعقة سحرية لتسوية الكوارع واللحمة بسرعة الصاروخ مهما كان الحجم والكمية هتبقي زي الزبدة

تسوية الكوارع واللحوم من الأمور التى تأخذ ساعات طويلة عند نضجها، والتى تسبب الإزعاج والإحراج أمام الضيوف خاصة إذا كان لديها مناسبة أو عزومة، وسوف نقدم إليكي طريقة سهلة وسريعة وتتكون من مواد متوفرة فى كل مطبخ بأسعار رخيصة جدا، وهذه الوصفة من مكوناتها السكر والخل والملح والماء والطماطم والبصل، والتى تعمل على تسوية اللحمة والكوارع بسرعة وبطعم جميل ولذيذ ولها نكهة ورائحة شهية دون الحاجة إلى إستخدام حلة الضغط التى لا يستطيع البعض شرائها نظرا لإرتفاع سعرها، وغير هذا خطر على الصحة لأن الإستخدام الخطأ يمكن أن يسبب إنفجار الحلة، ويمكن أن تسبب فى الحروق والجروح لمن يستخدمها، والكوارع من المأكولات التى يحب البعض تناولها ولها قيمة غذائية كبيرة لأنها تحتوى على الفسفور والبروتينات والكالسيوم، والتى تقوى المفاصل والعظام وتحميه من الهشاشة، واللحمة أيضا العديد من الناس يعشق تناولها لما لها طعم جميل وشهى، واللحمة يمكن صنعها كباب مشوي أو كباب حلة أو كبسة، وتدخل اللحمة المفرومة فى عمل الكثير من الأكلات مثل الكفتة ويمكن حشوها فى الكوسة أو الجلاش أو البطاطس أو المكرونة وغيرها الكثير من الأكلات، وعند إختيار اللحمة لابد أن تكون من أبقار صغيرة وليست كبيرة.

من الأكلات المحببة لدي كل الناس هي الكوارع حيث أنها من المأكولات الأكثر شهرة في مصر فالكل يرغب في تناولها وعادة تقدم هذه الأكلة في وجبة الغذاء، وتقدم بجانب طبق من الأرز والخبز والسلطة وغير ذلك ويمكننا أن نقوم بعمل فتة الكوارع أو شوربة الكوارع أو الكوارع بصلصة الطماطم وممكن أن نضيف إليها بطاطس.

مكونات عمل الكوارع وتسويتها

إليكي مكونات عمل الكوارع وتسويتها بسرعة.

إثنين قطعة متوسطة من الكوارع

كيلو واحد من اللحم الطازج

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ربع كوب صغير الحجم من الخل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الملح

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

كمية مناسبة من الماء

ثمرة واحدة من الطماطم

ثمرة واحدة من البصل

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

حبة من ورق اللورا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ثمرة واحدة من الجزر المقطع

طريقة عمل تسوية الكوارع واللحوم بسرعة